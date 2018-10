Lo que consiguió Khashoggi al morir El rey Salmán condecora a Trump, que hizo su primer viaje como presidente a Riad. :: mandel ngan / afp La muerte del periodista de 'The Washington Post' pone al descubierto la hipocresía de las relaciones entre EE UU y Arabia Saudí MERCEDES GALLEGO NUEVA YORK. Domingo, 21 octubre 2018, 00:04

«De valientes está lleno el cementerio», solía alertarme mi madre ante las batallas quijotescas, pero la idea subrepticia de que con la muerte se pierde la guerra es miope. La historia está repleta de personajes que solo entonces han sido capaces de ganar las batallas que consumieron sus vidas. El periodista saudí Jamal Khashoggi forma parte ya de ese panteón del que intentan bajarle sus asesinos. Su muerte ha puesto al descubierto la hipocresía de las relaciones entre EE UU y Arabia Saudí con una crudeza jamás soñada, tan lejos de su imaginación como lo que le esperaba al cruzar la puerta del consulado saudí de Estambul en el que le descuartizaron vivo. Todos los analistas coinciden en que su desaparición ha provocado la mayor crisis política entre los dos países, al menos desde los atentados del 11-S. Algunos llegan más lejos. El columnista de 'The Washington Post' David Ignatius cree que será una muesca en la historia como el asesinato del archiduque de Austria en 1914, que desató la Primera Guerra Mundial, o el fallido atentado contra Adolf Hitler en 1944. Con ello ignora una larga trayectoria de connivencia entre ambos países.

No costó averiguar que quince de los 19 secuestradores kamikaze que perpetraron los atentados del 11-S eran saudíes. Aún así, dos días después, el Gobierno de George W. Bush permitió a 140 miembros de la casa de Saud y la de Bin Laden despegar en dos aviones privados sin ni siquiera interrogarles. En ese momento el espacio aéreo estadounidense seguía tan cerrado a cal y canto que hasta el exvicepresidente Al Gore tuvo que conducir desde Canadá para llegar a Washington. La revista 'Newsweek' publicó después que la esposa del príncipe Bandar envió miles de dólares a obras de caridad que, en realidad, fueron usados para financiar los atentados.

La hipocresía de las relaciones entre EE UU y Arabia Saudí no se limita a una administración y ni siquiera a un solo partido. Más de 4.000 familiares de víctimas del 11-S quisieron demandar a Arabia Saudí, un derecho que les aprobó el Congreso en 2016, al requerir la desclasificación de documentos. Sin embargo, la ley nunca llegó a promulgarse porque Barack Obama la vetó.

Sintonía con Trump

En esos días Donald Trump ganaba puntos con la mujer que aspiraba a sucederle. En el tercer debate presidencial de Las Vegas la confrontó por recibir a través de su fundación millones de dólares de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y otras naciones árabes. «Hablas de mujeres y de derechos de las mujeres, ¿verdad? Y luego coges el dinero de esta gente que tira a los homosexuales desde lo alto de un edificio y mata a las mujeres», le recriminó.

Jugaba con la ventaja de que nadie se lo podrá echar en cara porque no ha mostrado nunca el menor interés en defender los derechos humanos y menos los de las mujeres. Los saudíes ya habían forjado una relación muy cercana con el magnate inmobiliario mucho antes de aspirar a la Presidencia y llegaron a sacarle de apuros económicos. «¡Me encantan los saudíes!», admitió sin complejos en Alabama durante un mitin de campaña. «Me compran apartamentos de 40 o 50 millones de dólares. ¿Qué se supone, que no me tienen que gustar? ¡Gano un montón de dinero con ellos!».

Para entonces los caminos de Jamal Khashoggi ya se habían cruzado inquietantemente con los de Trump. El magnate le compró en 1988 al sultán de Brunei el yate de Adnam Khashoggi, primo del periodista asesinado y traficante de armas saudí, que ocho años antes había invertido cien millones de dólares en construirse un yate tan sexi que formó parte de la saga de James Bond en 'Nunca digas nunca jamás'. Tres años después cayó en bancarrota y fue el príncipe saudí Al-Waleed Bin Talal quien se lo quitó de encima por 20 millones de dólares, después de comprarle el hotel Plaza.

En 2001, los saudíes le compraron toda una planta del Trump World Tower, por 4,5 millones de dólares y todavía hoy siguen sacando sus negocios de apuros. Los números del hotel Trump Chicago caían en picado desde 2015 hasta que el año pasado remontaron gracias a las estancia de los saudíes, como ocurrió en el de Nueva York con la visita del príncipe de la corona Mohamed Bin Salmán Al Saud, conocido como MBS, a quien ahora se supone que tiene que pedirle cuentas por el asesinato de Jamal Khasogghi.

Venta de armas

No es casualidad que este fuese uno de los primeros en advertir en 2016 de lo cercana que era la amistad entre su reino de origen y el candidato presidencial republicano. Las relaciones con Obama se habían resentido tras la firma del acuerdo nuclear con Irán, su enemigo en la región, y el monarca veía ahora entusiasmado la posibilidad de un presidente que se dejase agasajar. Arabia Saudí fue el primer destino en el exterior del nuevo mandatario, que le ha convertido en su aliado clave en la región y adoptado sus ideas para el plan de paz de Oriente Próximo. Su yerno Jared Kushner se ha reunido con el príncipe MBS en al menos cinco ocasiones, con el que se siente tan cómodo que charlan hasta las 4 de la madrugada. Gracias a él Kushner pudo presumir ante su suegro de venderle armas por 110 millones de dólares, al que ahora se aferra Trump para no romper lazos con ese gobierno. Según 'The Intercept', MBS presumió ante el príncipe heredero de Emiratos Arabes Unidos de tener a Kushner «en el bolsillo».

De ese bolsillo tendrá que salir ahora una explicación racional que salve la cara del príncipe ante la opinión pública y el Congreso de EE UU, donde su imagen de reformista ha pasado a ser la del sanguinario represor que Jamal Khashoggi describió incansablemente en sus 13 meses de columnista en 'The Washington Post'. Mientras sus asesinos oían música al descuartizarle, Khashoggi se llevaba a la tumba la máscara del príncipe que empezó su mandato cultivando una imagen de reformista seguida de una gira de relaciones públicas que ha arruinado con este asesinato. El periodista ya sabía que MBS no era más que un despótico represor que secuestraba a sus enemigos fuera del país, pero ahora, gracias a su muerte, lo sabe todo el mundo.