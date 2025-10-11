Conferencia en Egipto
MIKEL AYESTARANTel Aviv
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:03
El presidente de EE UU, Donald Trump, tiene previsto acudir la próxima semana a una conferencia internacional sobre Gaza para consolidar el apoyo al plan ... de paz. La cumbre se celebrará en Egipto y su Gobierno ha invitado a líderes o ministros de Exteriores de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán e Indonesia.
de octubre es el día en que volverá la misión de control de la UE en el paso de Rafah, con policías de España, Francia e Italia.
