«Hay que compartir la experiencia del abuso y poca gente quiere escucharte» Victoria Nyanjura hablará esta tarde en la Universidad de Deusto en el congreso sobre mujeres africanas y violencia. :: fernando gómez Estuvo secuestrada durante ocho años por la milicia evangélica de Joseph Kony, escapó con dos hijos y después estudió en la universidad Victoria Nyanjura Socióloga y activista ugandesa GERARDO ELORRIAGA Jueves, 18 octubre 2018, 00:03

Victoria Nyanjura hablará hoy de cómo se puede comenzar de nuevo tras un drama. Esta activista ugandesa expondrá las maneras en las que mujeres sometidas al terror y el abuso pueden afrontar una segunda oportunidad, como partícipe de una conferencia enmarcada en el congreso 'Mujeres en marcha: violencia y desplazamiento en 5 regiones africanas', que organiza la ONG Alboan en el auditorio de la Universidad de Deusto (19:00 horas). Lo hará como socióloga y también como víctima porque, cuando tenía 14 años, su vida y las de 138 compañeras se quebraron súbitamente. El Ejército de Resistencia del Señor, la milicia del misterioso Joseph Kony, asaltó su colegio y las raptó.

-¿Cómo recuerda aquella experiencia?

-Supuso empezar una nueva existencia sin voz. Fueron ocho años de cautiverio, entregada a un hombre, golpeada, a menudo sin comida, andando largas distancias... Quería morirme pero era joven y fuerte y pude sobrevivir. Conseguí escapar con los dos hijos que engendré y volví a la escuela, acabé la Secundaria y estudié en la universidad. Regresé a Gulu, a mi tierra de origen, para trabajar con viudas refugiadas con problemas jurídicos para recuperar sus tierras.

«Está bien acoger a los que huyen pero se necesita planificación para atender las necesidades de todos»

-¿Conoció a Joseph Kony, el misterioso líder de aquella guerrilla?

-Sí, y si usted lo hubiera visto entonces en las calles de Bilbao, habría pensado que se trataba de un joven agradable y normal. No podría imaginar el grado de sufrimiento y atrocidades que cometió. Tal vez secuestró a unos 30.000 estudiantes para unirlos a la rebelión que propugnaba, ya que aseguraba que el Espíritu Santo le había mandado instituir los diez mandamientos como ley. Saqueó y destruyó propiedades, asesinó a campesinos y muchos murieron tratando de huir de sus filas. La mayoría de las muchachas capturadas se convirtieron en esposas forzadas.

-La milicia nigeriana de Boko Haram mantiene a un centenar de jóvenes secuestradas desde hace cuatro años. ¿Cree que esta tragedia habría caído en el olvido si fueran europeas o estadounidenses?

-No creo. Además, se ha hablado mucho de las rescatadas, se hace una fiesta para recibirlas, pero no se imaginan el después, cuando regresan a la escuela y tienen que luchar contra los estragos de lo padecido. Aquí tendrían más oportunidades para recobrarse emocionalmente, recuperar sus estudios y conseguir un trabajo. Allí no existen estructuras fuertes para acompañarlas.

Cuando vuelven con hijos

-¿Fue bien acogida por los suyos tras su regreso?

-Sí, pero muchas otras fueron rechazadas. En muchos casos, dependía de si la zona había sufrido masacres. Si era así, la comunidad les achacaba los asesinatos. Tampoco es sencillo cuando vuelven con hijos y, frecuentemente, las repudiadas intentan sobrevivir en los suburbios de las grandes ciudades. Menos del 5% retoma su educación.

-Uganda contará con dos millones de refugiados a finales de este año, será el tercer o cuarto país del mundo por número de acogidos. ¿Esta situación es viable?

-En absoluto. Continuamente cruza la frontera gente desde Sudán del Sur. Es preciso apoyar a las poblaciones que los acogen, que han sufrido su propia guerra, y ayudar a los nuevos refugiados.

-Su país es un caso único porque proporciona tierras de cultivo a los recién llegados. ¿Hasta cuándo?

-Se trata de tierras de la comunidad que no cultiva temporalmente y estas cesiones agravan la situación de los indígenas. Está bien acoger pero se necesita una planificación que tenga en cuenta las necesidades de todos.

-Se acusa al Gobierno de Kampala de haber inflado las cifras de los acogidos para recibir y retener más millones de ayuda internacional.

-La corrupción está ahí, aunque no puedo hablar del número exacto de refugiados. En cualquier caso, los centros que visito, en el norte del país, están saturados.

-La violencia sexual en los campos es tabú. ¿Qué sucede?

-Se trata de un gran problema. Los refugiados no poseen nada y los soldados pueden aprovecharse para abusar de los más jóvenes por un paquete de azúcar.

-Usted es un ejemplo de que se puede recomenzar tras una situación tan dramática como el secuestro y el abuso continuado. ¿Cuál es el futuro habitual de las mujeres tras una experiencia similar?

-No es fácil, honestamente. Hay que compartir esa experiencia, verbalizarla, y poca gente está dispuesta a escucharte. Estudiar me proporcionó la oportunidad de no pensar todo el tiempo sobre el pasado, pero si llegas con hijos y eres rechazada pierdes la poca confianza que te queda. Debes mantenerte ocupada y socializar, aunque los 'flashbacks' te asaltan casi todos los días.