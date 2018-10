La Comisión Europea tumba los Presupuestos de Italia Di Maio y Salvini, en una reunión en el palacio Chigi en Roma. :: efe En una decisión sin precedentes, Bruselas emplaza a Roma a presentar unas cuentas creíbles antes del 13 de noviembre SALVADOR ARROYO BRUSELAS. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:02

Bruselas no pasa por el aro y va a intentar el placaje aun a riesgo de enfrentarse a una crisis institucional de consecuencias imprevisibles. En una decisión sin precedentes, rechazó ayer por desbocado, el proyecto presupuestario de 2019 de la tercera potencia del euro. El 'no' a los Presupuestos de Italia ya es oficial. Y a nadie pilla con el pie cambiado. Porque se barruntaba desde finales de septiembre, cuando el Gobierno de Giussepe Conte, frágilmente soportado en los populistas de la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5E), desvelaba un plan que proyecta aumentar el déficit hasta el 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) el próximo año, tres veces más que lo propuesto por el anterior Ejecutivo y a años luz del ajuste estructural que rige en la UE.

Italia se sale «conscientemente» del carril, «va en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y eso erosiona la confianza», subrayó ayer Valdis Dombrovskis antes de anunciar que la réplica que Roma envió el pasado lunes a la sede del Ejecutivo comunitario no convence y que, por tanto, se le dan tres semanas (hasta el 13 de noviembre) para que presente números creíbles que encajen en la senda de déficit de Bruselas. Y que «no apure», se pidió. Los mercados, la prima de riesgo. Peligro inminente. ¿Y si pasado el plazo Italia no recula? Pues se activaría un largo y complejo proceso administrativo que podría derivar en una sanción multimillonaria. A no ser que se abra alguna puerta trasera.

LA CLAVE

Pero nadie habló ayer de ese escenario. El vicepresidente del Ejecutivo comunitario, que compareció desde Estrasburgo acompañado por el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, solo advirtió. Y puso también el foco en el lunar más feo de la economía italiana: esa deuda del 131% del PIB, «la más alta de la UE y una de las más altas del mundo» que supone que cada italiano lastra 37.000 euros en números rojos. «Esta situación hace que su economía sea más vulnerable a crisis futuras. Afecta a la confianza de Italia y es un riesgo para el resto». El temible efecto contagio.

«No se da respuesta a las preguntas de déficit estructural, deuda y crecimiento» Si no retrocede el país, se abrirá un largo proceso que derivaría en una sanción multimillonaria

Moscovici hiló algo más fino. Intentó diluir la esencia del mensaje del Gobierno de Conte -que muy a su pesar ha tenido que defender su ministro de Economía, Giovanni Tria-: la necesidad de gastar más para dar respaldo a los sectores de la población más desfavorecidos. El comisario galo habló de hipotecas e hipotecar. «De lo que se trata es de que las familias puedan comprar una vivienda con un préstamo que puedan permitirse y de no dejar a las generaciones futuras con una carga tan pesada».

Viraje «radical»

Repitió las cifras de la carga; del voluminoso 'debe' de la República de Italia y tiró de hemeroteca para plantear que si en mayo no se le abrió un procedimiento de déficit excesivo -que impone una mayor vigilancia sobre sus finanzas- fue porque el país quería cumplir con el Plan de Estabilidad. Pero ha dado un viraje «radical» con un proyecto presupuestario que supone un «desvío significativo en relación a sus compromisos». En la carta de 'descargo' enviada el lunes desde Roma, aseguró, «no se da respuesta a las preguntas sobre déficit estructural, deuda y perspectivas de crecimiento y, además, estamos ante una desviación clara, neta y consciente, incluso reivindicada».

El dictamen de Bruselas no implica, defendió Moscovici, que «se cierran las puertas; el diálogo continúa». Eso sí, «el momento es grave y duro». Y en un intento por neutralizar los mensajes incendiarios contra Bruselas (los del pasado y los que vendrán) del ministro del Interior italiano y líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, el francés sacó a colación los 38.000 millones de euros concedidos entre 2015 y 2018 de «flexibilidad razonable y motivada» a una Italia que -continuó- es la segunda beneficiaria del Plan Juncker y que ha recibido casi 45.000 millones de fondos estructurales. «Estoy convencido de que la UE está siendo uno de los motores de la inversión en Italia y aliado para el crecimiento del país», zanjó. Otro mensaje a eurófobos.

euros en números rojos lastra cada italiano a cuenta de la deuda pública del país, que equivale al 131% del PIB.