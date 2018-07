La UE y China hacen frente común contra Estados Unidos Los dos principales actores del comercio mundial critican el proteccionismo y se comprometen a impulsar el libre comercio ZIGOR ALDAMA S HANGHÁI. Martes, 17 julio 2018, 00:20

«La arquitectura del mundo está cambiando y es nuestra obligación lograr que ese cambio sea para mejor». El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se dirigió así a Donald Trump al inicio de la cumbre sino-europea celebrada ayer en Pekín. Tusk advirtió que la guerra comercial iniciada por el jefe de la Casa Blanca contra China puede provocar «graves problemas» en todo el mundo, y aprovechó para señalar que Trump parece empecinado en «destruir el orden actual». Muestra de ello, dejó caer Tusk, es la reunión que el mandatario americano mantuvo con su homólogo Vladímir Putin en Helsinki justo después de haber afirmado que la UE es su «mayor enemigo, por lo que le hace a Estados Unidos en el comercio».

A pesar de la delicada situación provocada por la guerra comercial entre las dos superpotencias, Tusk afirmó que todavía es posible prevenir «mayores conflictos y caos» en el comercio mundial. Para ello, añadió, es necesario que todos participen en una reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que, posteriormente, acaten sus normas. «No hay que declarar guerras comerciales, hay que reformar con valentía y responsabilidad el orden internacional basado en reglas», señaló.

A juzgar por el comunicado conjunto que firmaron la tarde de ayer los representantes de la UE y de China, el primero en tres años, la sintonía con Pekín es mucho mayor que con Washington. No en vano, entre los 44 puntos del extenso documento se encuentran el «compromiso con la creación de una economía mundial abierta, con la mejora de la situación en la que se encuentran el comercio y la inversión, y contra el proteccionismo y la unilateralidad en la toma de decisiones». Asimismo, afirmaron que el comercio global debe ser multilateral y ha de estar gobernado por la OMC. Por su parte, el primer ministro chino, Li Keqiang, reafirmó su interés por llegar con Estados Unidos a un acuerdo que cada vez parece más lejano. «China no quiere una guerra comercial porque nadie sale victorioso de ella», apostilló. No obstante, consciente de que la balanza comercial del gigante asiático es positiva, Li también se comprometió a tratar de equilibrarla reduciendo aranceles a productos europeos y facilitando el acceso de las empresas del Viejo Continente al mercado local. «También prohibimos la transferencia tecnológica forzada y defendemos la propiedad intelectual», subrayó.

A pesar de que China ha querido demostrar su buena voluntad con el visto bueno a la compra de una planta petroquímica de BASF por unos 8.540 millones de euros, estas promesas no son nuevas.