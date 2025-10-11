La cena de Shabat
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:03
Familiares de los rehenes se reunieron anoche para celebrar la última cena de Shabat sin sus allegados, que serán liberados el lunes. «Vivimos en un ... mar de emociones», admitieron.
de la Franja, o el 58% según las fuentes que se manejen, queda en manos del ejército hebreo en la primera fase de su retirada
