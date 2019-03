El caos del 'Brexit' asfixia a May Algunos miembros de su Gobierno querrían forzar su dimisión y colocar a un interino para allanar el Acuerdo de Salida ÍÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Lunes, 25 marzo 2019, 00:41

Ministros del Gobierno de Reino Unido estarían pidiendo a Theresa May su dimisión para que la aprobación del Acuerdo de Salida de la Unión Europea, rechazado dos veces por el Parlamento, sea posible. Los medios británicos afirman que el resultado de lo que califican como un «golpe» sería el nombramiento de un primer ministro interino. Se mencionaba al viceprimer ministro, David Lidington, y al responsable de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, Michael Gove.

Ministros y parlamentarios 'brexiters' influyentes fueron invitados por May a la residencia campestre de los jefes del Ejecutivo, Chequers, a unos 70 kilómetros del centro de Londres. En un comunicado posterior, los portavoces de May afirmaron que habían tratado «una variedad de asuntos» y en particular si hay respaldo para una tercera votación del Acuerdo. El Gabinete se reúne hoy, antes de afrontar una semana decisiva sobre el 'Brexit'.

El comportamiento errático de May habría llamado a la acción. Incumplió el miércoles promesas de sus ministros sobre la posibilidad de una prórroga larga de la marcha de la UE, dirigió un mensaje televisado a la nación que causó perplejidad o enojo y se ausentó de la segunda jornada del Consejo Europeo, tras rectificar lo que había dicho la víspera y aceptar la imposición de un nuevo calendario del 'Brexit' por los líderes de la UE.

Según 'The Sunday Times', responsables de la Cámara de los Comunes han preparado un protocolo sobre cómo evacuar del recinto a la primera ministra si se desmaya durante alguna de sus intervenciones. La pérdida de voz añadió dramatismo al aparente agotamiento de May, que es diabética y mantiene en los últimos meses una actividad incesante.

Los nombres barajados para un liderazgo interino ilustran las dificultades de encontrar alternativas a May. Lidington fue secretario general para Europa desde 2010 hasta el referéndum de 2016, en el que defendió la permanencia en la UE. Gove fue uno de los principales protagonistas de la campaña conservadora en favor de la marcha. Ambos han defendido el Acuerdo de Salida pactado el pasado noviembre.

Lidington afirmó en un debate sobre las prórrogas del 'Brexit', la pasada semana, que no solicitar una extensión larga del plazo de decisión sería «totalmente imprudente» si el Acuerdo es de nuevo rechazado. Gove advirtió recientemente, en un discurso al sindicato de agricultores, NFU, de que la marcha abrupta causaría un daño devastador en áreas del sector agroalimentario.

Salida sin acuerdo

La salida sin acuerdo ha ganado sin embargo numerosos partidarios en el grupo parlamentario y entre los miembros del Partido Conservador, aunque posiblemente pierdan en los Comunes la votación sobre el proyecto de ley que modifica la fecha original del 'Brexit', 29 de marzo, para introducir el nuevo calendario. Portavoces de Downing Street afirman que lo presentarán a primera hora de esta mañana.

Lidington y Gove comparecieron ante las cámaras para negar en términos convincentes, especialmente el primero, que quieran sustituir a May. Pero las noticias sobre 'golpes' son, además de una manera de vender periódicos en domingo, después de otra semana de monotema 'Brexit', el síntoma de la inminencia de decisiones trascendentales.

En el grupo parlamentario 'tory' hay juramentados en forzar la salida sin acuerdo y otros quieren colaborar con la oposición para ver qué versión del 'Brexit' tiene mayoría en la Cámara de los Comunes y definirla y negociarla en una prórroga larga.

Decidirse por una opción u otra podría quebrar el mandato de May y también la unidad del partido en el Gobierno. La aprobación del Acuerdo de Salida permitiría quizás aplazar la batalla a otro día, pero ni siquiera May parece segura de convocar una tercera votación.