Bruselas reprocha a los británicos las prisas para echar a la 'premier' Juncker elogia como interlocutora a la jefa del Gobierno y confiesa que se «está hartando» de que «no alcancen un acuerdo» para dejar la UE EL CORREO BRUSELAS. Viernes, 24 mayo 2019, 00:02

La Comisión Europea (CE) recalcó ayer que la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, sigue siendo su interlocutora para abordar la salida de ese país de la Unión Europea (UE), en un momento en el que crece la presión en el Gobierno y Parlamento británicos para que abandone el cargo. «El presidente (de la CE, Jean-Claude Juncker) lo dijo en su entrevista con la CNN. Tendremos siempre como interlocutora a la señora May y estaremos siempre listos para hablar con el primer ministro de Reino Unido», declaró el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

El miércoles, Juncker criticó en esa entrevista los intentos en la política británica de apartar del puesto a la conservadora May, en lugar de concentrarse en lograr un pacto. «Lo que no me gusta del debate británico es que parece más importante sustituir a la primera ministra que alcanzar un acuerdo entre ellos», dijo el político luxemburgués, quien añadió que la actual 'premier' es «una mujer que sabe cómo hacer las cosas, pero es incapaz de tener éxito en hacerlas». «Me gusta mucho, es una persona dura», resumió.

En cualquier caso, se mostró resignado ante la posibilidad de que se tenga que retrasar una vez más el 'Brexit', que ahora sucederá como muy tarde el 31 de octubre, aunque Reino Unido puede dejar la UE antes si logra aprobar el Acuerdo de Salida en el Parlamento de Westminster. «Me estoy hartando porque estamos esperando a la siguiente extensión», apuntó Juncker.

Ayer, el portavoz de la Comisión insistió insistió en que el pacto de «divorcio» no puede reabrirse, pero repitió que la declaración política sobre la futura relación entre Londres y Bruselas que acompaña a ese compromiso «se puede revisar siempre que no revierta el espíritu» del tratado sobre la retirada. Esa revisión de la declaración política permitiría plasmar unos vínculos más cercanos entre Londres y Bruselas tras el 'Brexit'.