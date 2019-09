Bruselas habilitará 780 millones en ayudas para paliar un 'Brexit' duro La Comisión amplía hasta octubre de 2020 el plazo para que Iberia y Vueling cambien el accionariado y mantengan su licencia de vuelo SALVADOR ARROYO Jueves, 5 septiembre 2019, 00:04

Bruselas. El encabezado ya inquieta: «Llamamiento final de la Comisión a todos los ciudadanos y empresas de la UE para un 'brexit' sin acuerdo el próximo 31 de octubre». Así, sin matices, el Ejecutivo comunitario lanzó ayer la supuesta última revisión de los planes de contingencia para un divorcio traumático. Un anuncio que coincide con otro pico de confusión política en Reino Unido y que llega en plena negociación (la enésima) Londres-Bruselas. Así que en este «llamamiento fina» hay también mucho de pretendida exhibición: mientras allí (en Londres) reina el caos, aquí gana la serenidad.

No es la primera vez que la Comisión expone su estrategia para neutralizar el 'no deal'. Lo hizo, área por área y en una cascada de comparecencias de los comisarios responsables, en vísperas de la cumbre de abril que otorgó a la entonces 'premier' británica, Theresa May, la actual prórroga en vigor del 31 de octubre. Entonces la situación también era tensa y se reiteró lo que ya se conocía desde diciembre, cuando se hizo público por primera vez el paquete de respuesta de la UE.

La diferencia es que ahora hay novedades. La más significativa radica en que existirá ayuda económica. La Comisión habilitará un total de 780 millones de euros desde el 1 de noviembre para apoyar de forma inmediata a los Estados miembros, empresas y trabajadores que sufran más los efectos de la ruptura traumática. El grueso de ese capital (600 millones de euros) saldrá del Fondo Europeo de Solidaridad, destinado a la intervención en catástrofes naturales graves y a atender siniestros. Y los 180 restantes, del Fondo para el Ajuste a la Globalización, que tiene como finalidad apoyar a los trabajadores «que pierden su empleo como consecuencia de grandes cambios estructurales en las pautas del comercio mundial».

Dinero para situaciones extremas que se redirigirá para paliar efectos en otro escenario límite. Y que para el sector agrario (Reino Unido es el principal cliente) no tiene, en principio, cota máxima. «Se ofrecerá toda la gama de instrumentos existentes de apoyo al mercado y ayuda financiera directa a los agricultores a fin de paliar los peores efectos en los mercados agroalimentarios».

Acciones que «mitigarán los problemas, pero que no supondrán una solución, sobre todo si el coste del 'no deal' es más alto de lo previsto. Los fondos europeos no pueden compensar todas las disrupciones», explican fuentes comunitarias. No hay que olvidar que muchas de las medidas de contingencia están condicionadas a la reprocidad británica.