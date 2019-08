El barco iraní que fue retenido en Gibraltar vende su petróleo

Irán ha logrado vender los 2,1 millones de barriles de crudo que portaba el 'Adrian Darya', buque que permaneció retenido en Gibraltar del 4 de julio al 18 de agosto, pero no aportó detalles sobre el comprador y su destino. El portavoz del gobierno, Ali Rabií, explicó en su rueda de prensa semanal que «el comprador del petróleo identifica el destino del barco, no lo verifica con nosotros y el mismo comprador decide dónde y cómo transferir el petróleo», recogió la agencia oficial Irna. Rabií insistió en que «nosotros no sabemos su destino final». Segun páginas web de vigilancia marítima, el barco se encontraría al sur de Grecia y podría poner rumbo al canal de Suez.

El 'Adrian Darya' fue retenido bajo la acusación de intentar llevar petróleo a Siria, lo que violaría las sanciones internacionales que pesan sobre el Gobierno del presidente Bashar el-Assad desde el inicio de la guerra en 2011. Gibraltar ordenó su puesta en libertad tras obtener garantías de la república islámica de que el destino final no era un puerto sirio. Un tribunal federal de EE UU emitió entonces una orden para incautar el carguero y confiscar todo su petróleo por el supuesto vínculo del carguero con la Guardia Revolucionaria, cuerpo paramilitar iraní considerado como grupo «terrorista» por Washington. Orden a la que no atendieron finalmente los británicos.

Resuelto el capítulo del petrolero iraní, sigue pendiente el del buque británico 'Stena Impero' que la república islámica apresó en aguas del Golfo Pérsico el 19 de julio por «no respetar el código marítimo internacional», aunque fue interpretado como una represalia. El petrolero sigue anclado en el puerto de Bandar Abas.

Este pulso de los petroleros -en el que otros seis barcos han sido atacados, asaltos de los que Teherán y Washington se acusan mutuamente- es una consecuencia más de la decisión de Trump de abandonar de forma unilateral el pacto nuclear.