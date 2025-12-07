¿Por qué vuelven a buscar el avión de Malaysia Airlines desaparecido hace 11 años?

El Gobierno de Malasia ha anunciado que retomará la búsqueda del Boeing 777 que desapareció en extrañas circunstancias cuando volaba de Kuala Lumpur a Pekín ... hace casi doce años. El rastreo de posibles restos del avión, que llevaba a 239 personas a bordo y se perdió en algún lugar del sur del océano Índico, comenzará el 30 de diciembre. La investigación correrá a cargo de Ocean Infinity, la misma empresa estadounidense que ya lo intentó en 2018 y de nuevo a principios de este año. La firma se ha comprometido a recibir los 70 millones de dólares que ofrecen las autoridades malasias solo si encuentra indicios considerables de lo que es todavía uno de los mayores misterios de la historia de la aviación.

El 8 de marzo de 2014, el capitán Zaharie Ahmad Shah, de 53 años y con más de 18.000 horas de vuelo en su curriculum, emitió la última comunicación de aquel fatídico trayecto: «Buenas noches, Malaysian tres siete cero». Estaba a punto de entrar en el espacio aéreo vietnamita, unos cuarenta minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur. Su intención era aterrizar en Pekín en menos de seis horas, pero la aeronave nunca llegó a tocar tierra. Ni siquiera se pudo confirmar que entrara en Vietnam.

Poco después de aquella transmisión, que se convirtió en despedida, el transpondedor –el aparato que emite una señal con la ubicación– fue apagado y el avión se volvió prácticamente invisible. Solo los radares militares consiguieron, en una investigación posterior, dibujar algo más de ese último trayecto. El piloto del vuelo MH370 se desvió, dio media vuelta y, en vez de seguir hacia el Norte para sobrevolar Malasia y la isla de Penang, se adentró en el mar de Andamán. Después viró hacia el Sur y la aeronave -de 63,7 metros de longitud y 60,9 metros de envergadura- se esfumó.

En el avión viajaban 152 pasajeros chinos y 38 malasios, además de ciudadanos de Francia, Australia, Indonesia, India, Estados Unidos, Ucrania y Canadá. Las investigaciones señalaron que probablemente se estrelló en algún lugar del sur del océano Índico, frente a la costa occidental de Australia. Sin embargo, la mayor operación de búsqueda de la historia -que rastreó 710.000 kilómetros cuadrados a lo largo de cuatro años y costó casi 200 millones de dólares- no permitió esclarecer lo ocurrido y el suceso es hoy, más de una década después, un enigma.

LA BÚSQUEDA En un primer momento se intentó localizar en el lugar en el que el avión desapareció de los radares Pekín CHINA Zona ampliada OCÉANO ÍNDICO AUSTRALIA ANTÁRTIDA MYANMAR BAHÍA DE BENGALA INDIA TAILANDIA CAMBOYA MALASIA 1 Malaca Kuala Lumpur Despega el 8 de marzo (0.41 h.) 2 3 Comparación con España 1 Primera zona de búsqueda. Último contacto con un radar civil (1.19 h.) y último con uno militar en la zona de Malaca (2.15 h.). 2 Zonas de búsqueda hasta el 15 de marzo. Tras saberse que había desactivado los emisores de posición y siguió volando. La búsqueda se centra en el Índico. Una señal captada por un satélite permite deducir la posición en la que se encontró en algún momento. 3 UN MES DESPUÉS... 1.140 km. 2.260 km. 1.170 km. Learmonth 5 1.950 km. AUSTRALIA Perth 4 2.500 km. Los aviones gastan la mayoría del combustible en ir y volver de la zona marcada y apenas pueden patrullar. 4 18 de marzo. Se localizan fragmentos flotando que resultaron no ser del avión. 24 de marzo. El primer ministro malasio Razak concluye que el avión cayó en el Océano Índico. 5 5 de abril. Un barco chino detecta pulsos que pueden provenir de las cajas negras. LA BÚSQUEDA En un primer momento se intentó localizar en el lugar en el que el avión desapareció de los radares Pekín Zona ampliada CHINA OCÉANO ÍNDICO AUSTRALIA ANTÁRTIDA MYANMAR BAHÍA DE BENGALA TAILANDIA INDIA CAMBOYA MALASIA 1 Malaca Kuala Lumpur Despega el 8 de marzo (0.41 h.) 2 Comparación con España 3 1 Primera zona de búsqueda. Último contacto con un radar civil (1.19 h.) y último con uno militar en la zona de Malaca (2.15 h.). 2 Zonas de búsqueda hasta el 15 de marzo. Tras saberse que había desactivado los emisores de posición y siguió volando. La búsqueda se centra en el Índico. Una señal captada por un satélite permite deducir la posición en la que se encontró en algún momento. 3 UN MES DESPUÉS... 1.140 km. Learmonth 2.260 km. 1.170 km. 5 AUSTRALIA 1.950 km. Perth 4 2.500 km. Los aviones gastan la mayoría del combustible en ir y volver de la zona marcada y apenas pueden patrullar. 4 18 de marzo. Se localizan fragmentos flotando que resultaron no ser del avión. 24 de marzo. El primer ministro malasio Razak concluye que el avión cayó en el Océano Índico. 5 5 de abril. Un barco chino detecta pulsos que pueden provenir de las cajas negras. LA BÚSQUEDA Pekín En un primer momento se intentó localizar en el lugar en el que el avión desapareció de los radares Zona ampliada CHINA OCÉANO ÍNDICO AUSTRALIA ANTÁRTIDA MYANMAR BAHÍA DE BENGALA MAR DE ANDAMÁN TAILANDIA INDIA CAMBOYA VIETNAM 1 Primera zona de búsqueda. Último contacto con un radar civil (1.19 h.) y último con uno militar en la zona de Malaca (2.15 h.). MALASIA Malaca Kuala Lumpur Despega el 8 de marzo (0.41 h.) 2 Zonas de búsqueda hasta el 15 de marzo. Tras saberse que había desactivado los emisores de posición y siguió volando. La búsqueda se centra en el Índico. Una señal captada por un satélite permite deducir la posición en la que se encontró en algún momento. 3 Comparación con España UN MES DESPUÉS... 1.140 km. TRÓPICO DE CAPRICORNIO 5 5 de abril. Un barco chino detecta pulsos que pueden provenir de las cajas negras. Learmonth 2.260 km. 1.170 km. AUSTRALIA 4 18 de marzo. Se localizan fragmentos flotando que resultaron no ser del avión. 1.950 km. 24 de marzo. El primer ministro malasio Razak concluye que el avión cayó en el Océano Índico. Perth Los aviones gastan la mayoría del combustible en ir y volver de la zona marcada y apenas pueden patrullar. 2.500 km. LA BÚSQUEDA Pekín En un primer momento se intentó localizar en el lugar en el que el avión desapareció de los radares Zona ampliada CHINA OCÉANO ÍNDICO AUSTRALIA ANTÁRTIDA MYANMAR MAR DE LA CHINA MERIDIONAL BAHÍA DE BENGALA MAR DE ANDAMÁN TAILANDIA INDIA VIETNAM CAMBOYA MALASIA 1 Primera zona de búsqueda. Último contacto con un radar civil (1.19 h.) y último con uno militar en la zona de Malaca (2.15 h.). Malaca Kuala Lumpur Despega el 8 de marzo (0.41 h.) 2 Zonas de búsqueda hasta el 15 de marzo. Tras saberse que había desactivado los emisores de posición y siguió volando. La búsqueda se centra en el Índico. Una señal captada por un satélite permite deducir la posición en la que se encontró en algún momento. 3 Comparación con España 15º 1.140 km. TRÓPICO DE CAPRICORNIO 5 5 de abril. Un barco chino detecta pulsos que pueden provenir de las cajas negras. Learmonth 1.170 km. 2.260 km. 1.950 km. UN MES DESPUÉS... AUSTRALIA 4 18 de marzo. Se localizan fragmentos flotando que resultaron no ser del avión. 30º 24 de marzo. El primer ministro malasio Razak concluye que el avión cayó en el Océano Índico. Perth 2.500 km. Los aviones gastan la mayoría del combustible en ir y volver de la zona marcada y apenas pueden patrullar. 2.500 km.

En julio de 2018, dos meses después de que la primera búsqueda quedara en 'pause', se publicó un informe de 495 páginas donde se apuntaba que la desaparición del MH370 podría haber sido intencionada. Las investigaciones concluyeron que el cambio de rumbo se realizó de forma manual y, por lo tanto, conscientemente. Un indicio que abonó la teoría de que no se trató de un accidente.

Las señales automáticas emitidas por los motores de la aeronave, además, determinaron «con un elevado grado de confianza» que el avión se estrelló en la inmensidad del océano después de haber volado durante horas hasta agotar su combustible. En la isla africana de Reunión se halló en 2015 un pedazo de un ala, la única pieza -junto a otros dos fragmentos, posteriormente- que se han localizado en los sucesivos rastreos. Las indagaciones también revelaron varios errores de control del tráfico aéreo cometidos tanto por Kuala Lumpur como por Ho Chi Minh (Vietnam), pero los expertos señalaron que no sería posible corroborar ninguna hipótesis sin encontrar más partes del fuselaje.

Alrededor de la desaparición del MH370 hay incontables teorías, desde el secuestro a un derribo militar, una acción de la CIA o la intervención de extraterrestres

En marzo de este año se retomó la búsqueda, pero se suspendió debido al mal tiempo unas semanas después. Ocean Infinity reanudará los trabajos a finales de diciembre con un plan que contempla rastrear un área de 15.000 metros cuadrados durante 55 días intermitentes. La empresa afirma que en la zona elegida, y cuya ubicación será secreta, concentra «la mayor probabilidad de localizar la aeronave».

La imposibilidad de determinar hasta ahora el lugar del accidente del MH370 ha alimentado numerosas teorías conspirativas a lo largo de los años. Desde conjeturas que involucran a la CIA, Corea del Norte o incluso extraterrestres, hasta la hipótesis de un derribo militar. Sin embargo, la mayoría de los expertos se decanta por explicaciones más convencionales, como el secuestro o el suicidio mediante una acción deliberada del personal de cabina. No obstante, nunca se encontró nada sospechoso en los antecedentes, las finanzas, la formación o la salud mental de los miembros de la tripulación. También se barajaron fallos técnicos, un intento de regreso a Kuala Lumpur o un atentado terrorista, pero se encontraron asimismo contradicciones en esas hipótesis.