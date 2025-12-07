Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Parte del fuselaje localizado en Reunión. Reuters

¿Por qué vuelven a buscar el avión de Malaysia Airlines desaparecido hace 11 años?

El vuelo MH370 se perdió en 2014 en algún punto del océano Índico con 239 personas a bordo y ahora la firma Ocean Infinity intentará de nuevo hallar sus restos

Alin Blanco

Alin Blanco

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:52

El Gobierno de Malasia ha anunciado que retomará la búsqueda del Boeing 777 que desapareció en extrañas circunstancias cuando volaba de Kuala Lumpur a Pekín ... hace casi doce años. El rastreo de posibles restos del avión, que llevaba a 239 personas a bordo y se perdió en algún lugar del sur del océano Índico, comenzará el 30 de diciembre. La investigación correrá a cargo de Ocean Infinity, la misma empresa estadounidense que ya lo intentó en 2018 y de nuevo a principios de este año. La firma se ha comprometido a recibir los 70 millones de dólares que ofrecen las autoridades malasias solo si encuentra indicios considerables de lo que es todavía uno de los mayores misterios de la historia de la aviación.

