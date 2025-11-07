Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, habla durante una cena en la Casa Blanca junto a otros líderes de Asia Central.

El presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, habla durante una cena en la Casa Blanca junto a otros líderes de Asia Central. AFP

Trump reactiva los Acuerdos de Abraham con la adhesión de Kazajistán

El presidente de Estados Unidos se apunta un tanto en su papel de mediador en Oriente Medio al sumar un nuevo país al documento para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes

María Rego

María Rego

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

Un lustro después del alumbramiento de los Acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones de Israel con varios países árabes, Kazajistán ha comunicado su adhesión ... a este pacto. La principal potencia de Asia Central, con mayoría musulmana, será la quinta nación en rubricar el documento, promovido por el presidente de EE UU, Donald Trump, en su primer mandato y reactivado ahora por él mismo en su empeño por presentarse como garante de la paz en Oriente Medio. De hecho, el anuncio ha coincidido con la visita del líder kazajo, Kasym-Jomart Tokayev, a la Casa Blanca junto a los mandatarios de otras repúblicas (Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán) de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  2. 2 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  8. 8 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  9. 9 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump reactiva los Acuerdos de Abraham con la adhesión de Kazajistán