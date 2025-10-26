Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los primeros ministros de Camboya, Hun Manet, y Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el presidente de EE UU, Donald Trump, con el documento que sella la paz entre los dos países asiáticos. AFP

Trump se anota la paz entre Tailandia y Camboya

El presidente estadounidense organiza un evento para escenificar la tregua, ya en vigor, entre los países asiáticos al inicio de su gira por la región

Jaime Santirso

Pekín

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:10

Comenta

Donald Trump ha aterrizado en Asia con su vanidad característica. Por eso el presidente estadounidense ha dedicado su primera jornada en Kuala Lumpur a presidir ... la firma de una tregua entre Tailandia y Camboya. Poco importa que ambos países hubiesen oficializado ya el pasado mes de julio, y también en la capital malasia, un alto el fuego «incondicional» tras los choques en la disputada frontera que en semanas previas habían dejado más de 35 fallecidos y 300.000 desplazados.

