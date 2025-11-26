Las lluvias extremas que azotan el sur de Tailandia suman ya 35 muertos

Decenas de vecinos aferrados a los tejados de sus viviendas, supermercados anegados y calles enteras borradas por el torrente de las aguas en las que ... lanchas neumáticas y botes se han convertido en los nuevos protagonistas de la catástrofe que han dejado a su paso las intensas lluvias registradas en los últimos días en el sur de Tailandia. Las autoridades han elevado este miércoles a 35 las víctimas mortales causadas por un fenómeno climatológico extremo que además ha dejado más de 30.000 damnificados. Muchos de ellos lo han perdido todo.

La zona más afectada por la tragedia es la región de Nakhon Si Thamarat, con nueve fallecidos, cuya capital homónima se ubica a 610 kilómetros al sur de Bangkok, la capital. El portavoz del Gobierno tailandés, Siripong Angkasakulkiat, ha detallado que además de este castigado enclave que durante décadas fue el centro administrativo de la zona meridional del país, se han registrado al menos seis muertos en la provincia de Songkhla, donde solo en la ciudad de Hat Yai se han registrado las mayores lluvias en 300 años. Se han contalizado igualmente cinco víctimas en Pattani y Yala, respectivamente, cuatro en Phatthalung, y dos en Trang y Satun. Pero el balance sigue subiendo porque amplias áreas siguen sepultadas bajo las aguas y muchos habitantes continúan en paradero desconocido.

Devastating floods on Rat Uthit Road in Hat Yai, Songkhla Province, Thailand 🇹🇭 (24.11.2025) pic.twitter.com/I1Tg7pEtxe — Disaster News (@Top_Disaster) November 24, 2025

Ante la gravedad de las inundaciones, el Gobierno ya declaró el martes como «zona de desastre» la provincia de Songkhla. Esta denominación ha permitido a las autoridades liberar fondos y ayuda de emergencia a los residentes de la región, donde los equipos de socorro se afanaban este miércoles en la búsqueda de supervivientes haciendo uso de embarcaciones que navegan ahora sobre calles asfaltadas convertidas en ríos. Entretanto, miembros del ejército han comenzado a lanzar ayuda desde helicópteros, principalmente botellines de agua y comida a los damnificados que continúan atrapados en los tejados de sus casas a la espera de poder ser trasladados a zonas seguras. Estos trabajos están siendo encabezados por el jefe de las Fuerzas Armadas, Ukrit Buntanont, con apoyo de varios ministerios.

🇹🇭 Severe flooding hits ten southern provinces of Thailand, affecting over 2 million people, the worst in 25 years



The Department of Disaster Prevention and Mitigation reported that ten provinces have been impacted, with Hat Yai in Songkhla province hardest hit, according to The… pic.twitter.com/0cWeZp0ZFe — Visegrád 24 (@visegrad24) November 25, 2025

Siripong ha subrayado, por su parte, que las principales causas de los fallecimientos registrados hasta el momento son electrocuciones, ahogamientos y deslizamientos de tierra, al tiempo que ha rechazado las informaciones sobre la muerte de decenas de pacientes en un hospital en Hat Yai, según ha recogido el diario tailandés 'The Nation'.