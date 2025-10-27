Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El emperador Naruhito saluda a Donald Trump durante su encuentro este lunes en el Palacio Imperial de Japón. EFE

Japón da la bienvenida a Trump con la esperanza de aliviar su factura con EE UU

El jefe de la Casa Blanca se reúne con el emperador Naruhito antes de hacer lo propio mañana con la primera ministra, Sanae Takaichi

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:39

La segunda parada de la gira asiática de Donald Trump le ha llevado a visitar este lunes uno de sus principales aliados globales: Japón. El ... Air Force One ha tomado tierra en Tokio y, tras estrechar varias manos y chocar varios puños, ha subido de inmediato a un helicóptero con destino al Palacio Imperial, donde le aguardaba el emperador Naruhito.

