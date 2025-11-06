Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Niños cubiertos de lodo en una calle de la localidad filipina de Liloan tras el paso del tifón 'Kalmaegi'. AFP

Filipinas declara el estado de emergencia por el tifón 'Kalmaegi' tras causar 140 muertos

Las tormentas han dejado por ahora 800.000 desplazados en el archipiélago y ganan intensidad en su camino hacia Vietnam

Jaime Santirso

Pekín

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:30

Filipinas ha declarado en la mañana de este jueves (hora local) el estado de emergencia después de que el tifón 'Kalmaegi' haya dejado a su ... paso al menos 140 fallecidos y 800.000 desplazados, el peor desastre natural en el archipiélago en lo que va de año.

