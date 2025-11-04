Fallece Kim Yong-nam, antiguo jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte

Su apellido Kim no era el Kim de los Kim, al fin y al cabo el más popular en Corea, y quizá no quepa mayor ... hazaña para un norcoreano que haber ostentado la jefatura –ceremonial– del Estado sin pertenecer a la estirpe Paektu en el único régimen comunista y hereditario del mundo. La propaganda estatal ha revelado este martes el fallecimiento de Kim Yong-nam, cuyo cargo más destacado resulta casi tan largo como los 97 años que acabó viviendo: expresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. El deceso se produjo el lunes, a consecuencia de un fallo multiorgánico provocado por el cáncer colorrectal que padecía desde junio del año pasado.

El líder Kim Jong-un ha visitado el féretro de madrugada y allí ha expresado sus «profundas condolencias» acompañado de altos cargos del régimen y antes de la celebración del funeral de Estado. «El camarada Kim Yong-nam, un revolucionario de la vieja generación que dejó logros extraordinarios en la historia del desarrollo de nuestro partido y de nuestro país, concluyó su noble vida a la edad de 97 años», le despedía la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

Ampliar El líder norcoreano Kim Jong Un visitó de madrugada el féretro de Kim Yong-nam. AFP

Nacido en 1928 en el seno de una familia involucrada en la resistencia contra la ocupación japonesa, cursó sus estudios en la Unión Soviética antes de comenzar una carrera en la diplomacia. Kim Il-sung, el fundador de la patria, le nombró en 1983 ministro de Exteriores, cargo que mantuvo hasta 1998.

Aquel año pasó a ostentar la presidencia del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema, de aquella conocida como Presídium, y que le convirtió en el jefe de Estado titular. El poder seguía en manos del líder supremo, entonces Kim Jong-il, pero este llevaba una vida distraída lejos del día a día, de modo que durante veintiún años mantuvo esta posición, desde la que dirigió la diplomacia norcoreana. En 2019, Kim Jong-un redujo el papel del Presídium para tener todo bajo su control personal.

Diálogos perdidos

El mayor hito de estos años, y colofón a su trayectoria diplomática, fue la visita a Corea del Sur como responsable de la delegación del régimen en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, en cuya ceremonia de apertura los atletas del Norte y el Sur desfilaron juntos bajo una sola bandera.

A aquella época ha hecho mención en su pésame el ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, quien ha destacado que Kim contribuyó a la mejora de las relaciones intercoreanas. Este ha sido pronunciado en público en nombre del Gobierno y no remitido de manera directa a Corea del Sur, pues las líneas de comunicación entre ambos países permanecen cortadas. Park Jie-won, quien fuera secretario presidencial jefe entre 1998 y 2003 y enviado para Corea del Norte en 2014, ha solicitado permiso para acudir a Pionyang para «presentar sus respetos» en representación de Seúl.

También China, el gran aliado tradicional de Corea del Norte, se ha sumado a los mensajes de afecto. «Kim Yong-nam […] es un viejo amigo del pueblo chino. Lideró delegaciones a China en más de una ocasión y realizó importantes contribuciones a la amistad tradicional y a los lazos de cooperación entre ambos países», ha señalado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, durante la rueda de prensa diaria del organismo. «China expresa su profundo pesar por su fallecimiento y transmite sus sentidas condolencias a su familia».