Arabia Saudí deja viajar a EE UU al hijo de Khashoggi La directora de la CIA informa a Trump del audio con el asesinato del columnista que pudo escuchar en su visita de tres días a Ankara EZGI ERKOYUN ESTAMBUL. Viernes, 26 octubre 2018, 00:03

Salah Khashoggi, uno de los cuatro hijos del asesinado Jamal Khashoggi, llegó anoche con su familia a Estados Unidos en un vuelo procedente de Riad. El martes, el joven protagonizó una imagen que estremeció al mundo: la que recogió el momento en el que estrechaba la mano de Mohamed bin Salmán, el heredero al trono saudí al que la investigación turca vincula con el crimen del periodista en el Consulado de Estambul. Dos días después, el régimen permitió la marcha de Salah Khashoggi, sobre el que pesaba la prohibición de salir del país desde que su padre se exilió hace un año en EE UU. La directora de Oriente Medio de Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson, confirmó a la agencia Efe el levantamiento del veto para viajar y la salida del joven, que recibió también el martes «las condolencias» del rey Salmán con gesto serio. Salah tiene doble nacionalidad saudí y estadounidense, como otros dos de los hijos que Jamal Khashoggi tuvo con su primera esposa, Rawia al-Tunisi.

El columnista de 'The Washington Post' se casó y divorció tres veces. Su proyectado enlace con su novia turca, Hatice Cengiz, hizo necesario que realizara gestiones en la legación diplomática de la que ya no salió con vida. La llegada de Salah Khashoggi a Estados Unidos se produjo el mismo día en que la directora de la CIA, Gina Haspel, se reunió con Donald Trump para compartir con él la información obtenida en su estancia de tres días en Ankara. La jefa de los espías de EE UU llegó a la capital turca la víspera del discurso en el que el presidente, Recep Tayyip Erdogan, iba a ofrecer «la cruda realidad» de los momentos finales del periodista a manos de un comando de 15 ejecutores saudíes.

Erdogan defraudó el martes las expectativas que él mismo había creado, al limitarse a confirmar las abundantes filtraciones de la investigación publicadas por sus medios afines. Haspel fue más afortunada. Diversos medios coincidieron en señalar que la Inteligencia turca compartió con la máxima responsable de la CIA, entre otras evidencias, una grabación de audio que recogería el interrogatorio y asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul.

Ismail Hakki Pekin, general turco retirado y que dirigió durante cuatro años el espionaje del país, avaló ayer la existencia de este testimonio. «Mis fuentes de información y los datos que me llegan de otros países confirman que a Khashoggi le hicieron hablar con Riad» durante sus últimos minutos de vida, declaró el militar jubilado al diario 'Milliyet'.

Las autoridades en la capital del reino «siguieron en directo el interrogatorio y el momento de la ejecución», añadió, dejando en el aire a quién alude con la palabra «autoridades». La investigación turca ya confirmó hace unos días que Saud al-Qahtani, muy cercano colaborador del príncipe heredero, siguió en directo vía Skype los sucesos del Consulado. «Tráiganme la cabeza del perro», dijo este alto cargo ahora destituido por el rey a los miembros del comando.

Con la información ya filtrada en los últimos días, hasta la misma Fiscalía saudí tuvo que admitir que «los acusados de este crimen -18 personas detenidas en Riad- tenían la intención premeditada» de matar. El cadáver de Khashoggi sigue sin aparecer. «El cuerpo no estará entero. No lo podrían haber sacado (de Turquía), no podrían haber corrido ese riesgo», asegura el general turco retirado.