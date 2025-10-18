Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Milicianos de Venezuela, durante un desfile. Reuters

Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra

Los expertos creen que la amenaza militar de Washington pretende forzar la caída del líder chavista sin tener que invadir Venezuela

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:29

Comenta

Donald Trump se autoproclama como el gran pacificador. Tiene, eso sí, un método particular para acabar con los conflictos: amenazar con la guerra. Maneja la ... geopolítica como si estuviera ante el tablero del viejo juego del 'Risk'. Todo el planeta vive pendiente de cómo caigan sus dados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

