Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un aeropuerto venezolano. Afp

Trump declara «cerrado» el espacio aéreo de Venezuela y estrecha el cerco sobre Maduro

El presidente de EE UU aparca así la vía diplomática y apuesta por la presión militar sobre el régimen chavista

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:07

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este sábado que el espacio aéreo «sobre» Venezuela «y sus alrededores» ha quedado completamente «cerrado» en ... un paso más hacia una posible invasión por tierra del país. En los últimos días, el mandatario norteamericano ha dejado clara su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes. Con ese objetivo ha desplazado numerosos efectivos militares a la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  2. 2 Málaga enciende una mágica Navidad
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  4. 4 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  5. 5 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  6. 6 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  7. 7 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  8. 8 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  9. 9 Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos
  10. 10 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump declara «cerrado» el espacio aéreo de Venezuela y estrecha el cerco sobre Maduro

Trump declara «cerrado» el espacio aéreo de Venezuela y estrecha el cerco sobre Maduro