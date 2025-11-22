Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jair Bolsonaro. AFP

La Policía de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro de forma preventiva

El exmandatario ultraderechista fue condenado a 27 años por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022

T. Nieva

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

La Policía Federal de Brasil ha detenido este sábado de forma preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y el ... cual se encontraba en prisión domiciliaria. Según apuntan medios locales, la Corte Suprema brasileña había decretado la prisión preventiva de Bolsonaro para «garantizar el orden público», un dictamen que ha llevado a los agentes a acudir este sábado a la residencia del líder ultraderechista en Brasilia para su arresto. Bolsonaro, de 70 años, se encontraba en arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  5. 5 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  6. 6 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  7. 7 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  8. 8 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  9. 9 Un tribunal confirma la incapacidad absoluta de una mujer con migraña porque es «difícilmente imaginable» que pueda trabajar con ese dolor
  10. 10

    El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Policía de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro de forma preventiva

La Policía de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro de forma preventiva