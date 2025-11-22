La Policía de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro de forma preventiva

La Policía Federal de Brasil ha detenido este sábado de forma preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y el ... cual se encontraba en prisión domiciliaria. Según apuntan medios locales, la Corte Suprema brasileña había decretado la prisión preventiva de Bolsonaro para «garantizar el orden público», un dictamen que ha llevado a los agentes a acudir este sábado a la residencia del líder ultraderechista en Brasilia para su arresto. Bolsonaro, de 70 años, se encontraba en arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares.

La detención del exmandatario se ha producido un día después de que sus abogados solicitaran al Alto Tribunal la posibilidad de cumplir la pena de 27 años a la que fue condenado el pasado 11 de septiembre por intentar «perpetuarse» en el poder con el apoyo de antiguos ministros y militares bajo régimen domiciliario por motivos de salud.

En el marco del proceso por el intento de golpe de estado perpetrado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el Supremo también ordenó este viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro y quien igualmente fue condenado en el mismo juicio del expresidente, tras supuestamente haberse fugado a Estados Unidos. Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.