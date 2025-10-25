Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gustavo Petro interviene en una protesta en Bogotá contra las sanciones de Trump. Reuters

Petro acusa a EE UU de «aliarse con la mafia» y pide a los colombianos que no se dejen «chantajear»

El presidente asegura que las sanciones impuestas por Trump se deben a la influencia de la «extrema derecha» latinoamericana afincada en Florida

María Rego

María Rego

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:27

Comenta

La relación entre Colombia y Estados Unidos se encuentra en un punto de máxima tensión después de que la Administración Trump anunciara el viernes la ... imposición de sanciones al presidente del país latinoamericano, Gustavo Petro, y su entorno por no luchar contra el narcotráfico. Una acusación a la que el mandatario respondió horas después con un ataque directo contra el inquilino de la Casa Blanca, al que reprochó su manera de actuar, bajo la fórmula del «imperialismo y colonia». «Lo que hace es quitarle al pueblo colombiano su derecho a elegir libremente e intervenir en las elecciones», condenó, rodeado de su gabinete en Bogotá, antes de pedir a sus compatriotas «que no se dejen chantajear».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  4. 4 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  5. 5 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  6. 6

    Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  9. 9 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  10. 10

    Malestar entre los hosteleros de Málaga por la falta de información sobre las procesiones del fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Petro acusa a EE UU de «aliarse con la mafia» y pide a los colombianos que no se dejen «chantajear»

Petro acusa a EE UU de «aliarse con la mafia» y pide a los colombianos que no se dejen «chantajear»