Javier Milei arenga a sus seguidores en el mitin con el que cerró el jueves la campaña electoral. Reuters

Milei mide hoy su popularidad en las urnas tras dos años en el poder

Argentina celebra este domingo elecciones legislativas para renovar la Cámara y el Senado con el líder ultra en la cuerda floja pese al apoyo de Trump

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:36

Javier Milei, presidente de Argentina, está convencido de obtener este domingo un gran triunfo en las elecciones legislativas: «Somos el mejor gobierno de la historia ... y ahora Argentina es admirada por todo el mundo», dijo al cierre de la campaña en Rosario el pasado jueves. Para afrontar esta cita clave con las urnas, el dirigente libertario cuenta con el apoyo de Donald Trump: EEUU le ha prometido un paquete de ayudas de 40.000 millones de dólares.

