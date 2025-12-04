Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Maduri besa la bandera venezolana durante un acto de juramentación de nuevos comandos bolivarianos en Caracas. AFP

Maduro en tensión; cambios de móvil y de residencia, menos actos públicos y escoltas cubanos

El presidente venezolano y su equipo más cercano han aumentado las medidas de seguridad ante el temor a una acción estadounidense o a la traicion de su propio ejército

Miguel Pérez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:47

La confianza y seguridad que Nicolás Maduro, transmite en público no parece tenerla en privado. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera ... la lupa sobre Venezuela en su aparente lucha contra el narcotráfico, el líder chavista ha incrementado su protección y modificado algunos hábitos en previsión de que la Casa Blanca en realidad lo persiga a él. Recurre a normas básicas: cambia de móvil a menudo, se mueve de una residencia a otra, pernocta en lugares diferentes y ha pasado paulatinamente a un plano más discreto. Según algunos medios, también ha establecido una guardia personal leal e incorruptible traída de Cuba. Aunque la lealtad es siempre difícil de baremar, en especial cuando se ofrecen 50 millones de dólares de recompensa por el jefe.

