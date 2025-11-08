Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kast encabeza todas las encuestas para convertirse en presidente de Chile Cristian Carvallo / El Mercurio

José Antonio Kast | Líder del Partido Republicano de Chile

«Los inmigrantes ilegales tienen la opción de marcharse ya»

El candidato favorito a la presidencia del país latinoamericano aspira a crear un gobierno de emergencia nacional para afrontar la «grave crisis»

Fernando Belzunce

Fernando Belzunce

Santiago de Chile

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

Aparece sonriente y relajado en el cuartel de campaña de su equipo electoral. El veterano José Antonio Kast (Santiago de Chile, 1966) encabeza, según las ... encuestas, las diversas opciones de una derecha fragmentada pero mayoritaria en el país, lo que le daría el acceso al Palacio de la Moneda en la segunda vuelta electoral. Mantiene un discurso muy duro contra la inmigración, en la línea de las corrientes políticas lideradas por Trump, Meloni, Milei o Abascal, y suena radical, aunque quizás no tanto en un país aún más polarizado que España en los extremos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  3. 3 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  4. 4 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  5. 5 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  6. 6 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  7. 7 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  8. 8

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  9. 9 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  10. 10 Estos son los mejores quesos de cabra de la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Los inmigrantes ilegales tienen la opción de marcharse ya»

«Los inmigrantes ilegales tienen la opción de marcharse ya»