Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México

La presidenta, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México EFE

Un hombre manosea e intenta besar a la presidenta de México en plena calle

El individuo, aparentemente ebrio, fue separado de la mandataria, Claudia Sheinbaum, y posteriormente detenido por un delito de abuso sexual flagrante

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Un hombre ha acosado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando la mandataria paseaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido ... a pie por el centro histórico de la capital, a unos metros del Palacio Nacional. A pesar de contar con escoltas, el individuo se acercó desde detrás y estableció contacto físico antes de ser apartado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  9. 9 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  10. 10 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un hombre manosea e intenta besar a la presidenta de México en plena calle