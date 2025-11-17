La comunista Jara y el ultraderechista Kast se perfilan para disputarse la presidencia de Chile

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre. Con ... el 40,3 % de los sufragios escrutados en las elecciones presidenciales del país, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,4 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logró un 24,4 %. Los sondeos daban a Jara una victoria por encima del 30 %.

Con todo, la gran sorpresa de la noche es el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con el 18,4 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país. Los grandes perdedores de la jornada, por su parte, son el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que van prácticamente empatados en cuarto lugar.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas que vivió Chile ene 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo. Además, el proceso electoral ha estado marcado por el temor a la delincuencia, que buena parte de la ciudadanía vincula con la migración irregular. Pese a ser uno de los países más seguros del continente americano, el aumento del crimen en los últimos años ha impulsado a la extrema derecha y su plan de deportaciones masivas y de plantear un combate frontal contra el crimen organizado.

«Falta mano dura en Chile, es muy blanda. Si no se entra con todo, ¿cómo va a ser? (...) Hay que cerrar la frontera y a los irregulares todos para afuera», dijo a la agencia AFP Raúl Lueiza, un trabajador de la construcción, de 64 años, tras emitir su voto por el ultralibertario Johannes Kaiser en Santiago. Si «gana la extrema derecha es como retroceder en tantas cosas que se han ganado en beneficio de las mujeres, que aunque Kast lo niegue es un gallo (una persona) machista», afirmó en cambio Patricia Orellana, una vendedora de 56 años tras apoyar a la comunista Jeannette Jara.

Aumento de la violencia

El aumento de la violencia ha centrado la atención en la campaña frente al anhelo de cambio que hace cuatro años catapultó al poder al progresista Gabriel Boric y su promesa, fallida, de cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) tras el estallido social de 2019. Los homicidios aumentaron un 140% en la última década, para pasar de una tasa de 2,5 a 6 por cada 100.000 habitantes, según datos difundidos por el Gobierno.

En 2024, la Fiscalía contabilizó 868 secuestros, un 76% más con respecto a 2021. Si bien son niveles bajos incluso a nivel mundial, el problema es «la llegada del crimen organizado y delitos desconocidos hasta ahora en nuestro país, como el sicariato», sostiene Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas.

La población migrante se ha duplicado en siete años y alcanzó el 8,8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según la estadística oficial. El ultraconservador José Antonio Kast ha defendido durante la campaña las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales.