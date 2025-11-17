Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La comunista Jara y el ultraderechista Kast se perfilan para disputarse la presidencia de Chile

La candidata de una lista de partidos de izquierda gana por un pequeño margen al republicano y el ganador se decidirá en una segunda vuelta

T. Nieva

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:44

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre. Con ... el 40,3 % de los sufragios escrutados en las elecciones presidenciales del país, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,4 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logró un 24,4 %. Los sondeos daban a Jara una victoria por encima del 30 %.

