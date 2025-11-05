Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El episodio de acoso a la presidenta, Claudia Sheinbaum, visibiliza la extendida violencia sexual que sufren las mujeres en México.

El episodio de acoso a la presidenta, Claudia Sheinbaum, visibiliza la extendida violencia sexual que sufren las mujeres en México. EFE

El acoso sexual a la presidenta Sheinbaum pone el foco en la violencia machista que corroe a México

Casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia sexual y se estima que más del 90% de los casos ni siquiera llega a denunciarse

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió una agresión sexual este martes. Ocurrió en una calle de la capital, a plena luz del día y ... bajo la atenta mirada de decenas de simpatizantes que, teléfono en mano, capturaron la escena desde distintos ángulos. Mientras la mandataria saludaba distendidamente a la ciudadanía en un breve trayecto a pie, un hombre de mediana edad, visiblemente ebrio, la abrazó por detrás, la besó en el cuello y estuvo a punto de poner sus manos sobre los senos de la jefa de Estado. En ese momento uno de los escoltas intervino, lo apartó y se procedió a su detención. El hombre, identificado como Uriel Rivera Martínez, se enfrenta ahora a cargos por delito de abuso sexual flagrante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  6. 6

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  9. 9 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El acoso sexual a la presidenta Sheinbaum pone el foco en la violencia machista que corroe a México