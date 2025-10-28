Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paramilitares celebran la toma de la localidad de Al Fasher. AFP

Los paramilitares ocupan la última ciudad en Darfur y desatan una masacre

La toma de la localidad de Al-Fasher acaba con 500 días de asedio y la ONU ha pedido un corredor humanitario para sus 260.000 habitantes tras varias matanzas de carácter étnico

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Martes, 28 de octubre 2025, 20:15

Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) completaron este martes la conquista de la ciudad sudanesa de Al Fasher, capital del Estado de ... Darfur Norte. La ocupación acaba con 500 días de asedio y, según las fuentes locales, ha venido acompañada de una sucesión de masacres basadas en criterios étnicos y que afectan a los moradores no árabes. Ante la gravedad de la situación, Naciones Unidas ha solicitado espacios seguros para los 260.000 habitantes que permanecían en la localidad.

