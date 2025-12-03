Las zonas más altas de la Sierra de las Nieves se tiñen de blanco

La Sierra de las Nieves amaneció este 3 de diciembre con sus cumbres teñidas de blanco en la que ha sido la primera nevada del ... invierno meteorológico en la provincia de Málaga. Aunque la cantidad de nieve no ha sido abundante, el manto blanco fue claramente visible desde distintos puntos del litoral malagueño, cumpliendo así los pronósticos que apuntaban a un descenso de temperaturas y la llegada de aire frío a las cotas altas.

El episodio, breve pero llamativo, dejó nieve cuajada en torno a los 1.700 metros de altitud, especialmente en los puntos más elevados del macizo. En zonas más bajas pudo caer aguanieve, aunque sin llegar a acumularse. La situación podría ser transitoria, ya que la subida de temperaturas prevista en las próximas horas podría hacer que la nieve desaparezca rápidamente si las nubes se retiran y el sol incide sobre las cumbres.

La posibilidad de nuevas nevadas a corto plazo parece limitada. Aunque el ambiente frío continuará unos días más, los modelos apuntan a una recuperación térmica durante el fin de semana que podría llevar incluso a temperaturas primaverales en el litoral, con máximas cercanas a los 22 grados.

A pesar de ello, los expertos recuerdan que no es inusual que la nieve aparezca temprano en esta parte de la provincia. De hecho, en algunos años ha llegado incluso en octubre e, incluso de forma anecdótica, a finales de septiembre.

Fenómeno esperado

El divulgador meteorológico José Luis Escudero, autor del blog Tormentas y Rayos, explica que se trata de un fenómeno completamente esperado dentro de la dinámica del invierno meteorológico: «Es la primera nevada del invierno meteorológico, que ya sabes que empieza el día 1. Hoy ha caído algo, no mucho, pero suficiente para blanquear las cumbres», comenta.

Asimismo, sobre la altitud de la nevada, Escudero concreta «Los picos que se ven blancos están a partir de unos 1.700 metros. Puede que haya nevado algo más abajo, pero no ha cuajado. A partir de los 1.700 sí se ha visto cuajado.» También subraya que el aspecto nevado podría durar poco: «Ya mismo se quita. Si esta tarde se despejan las nubes, queda ahí a la intemperie y se irá», apunta, a la espera de la evolución del cielo.

Respecto a si es habitual ver nieve tan pronto, Escudero lo tiene claro: «Sí, es habitual. Incluso en alguna ocasión ha nevado en octubre. Y alguna vez, incluso a finales de septiembre.» El meteorólogo anticipa que el frío no tendrá continuidad y que a partir del fin de semana se espera un giro radical en las temperaturas: «Entre sábado, domingo y lunes lo mismo podemos ir a tomar el sol a la playa. Luego nos plantamos en 22 grados, en pleno ambiente primaveral.»