Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto nevado de los picos de la Sierra de las Nieves. José Luis Escudero

Las zonas más altas de la Sierra de las Nieves se tiñen de blanco

Es la primera nevada del «invierno meteorológico» en la provincia de Málaga, que se ha producido en torno a los 1.700 metros de altitud

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Sierra de las Nieves

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:31

Comenta

La Sierra de las Nieves amaneció este 3 de diciembre con sus cumbres teñidas de blanco en la que ha sido la primera nevada del ... invierno meteorológico en la provincia de Málaga. Aunque la cantidad de nieve no ha sido abundante, el manto blanco fue claramente visible desde distintos puntos del litoral malagueño, cumpliendo así los pronósticos que apuntaban a un descenso de temperaturas y la llegada de aire frío a las cotas altas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  3. 3 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  6. 6

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  7. 7 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  8. 8 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  9. 9 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  10. 10 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las zonas más altas de la Sierra de las Nieves se tiñen de blanco

Las zonas más altas de la Sierra de las Nieves se tiñen de blanco