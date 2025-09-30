Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La concejala de Obras Públicas, Teresa Sánchez, junto al técnico municipal. SUR

Las VPO despiertan del letargo en Alhaurín el Grande: se crearán seis nuevas viviendas sociales

Tras más de dos décadas, el Ayuntamiento retomará la construcción de vivienda pública con un proyecto financiado por la Junta y fondos europeos

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alhaurín el Grande

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:27

Alhaurín el Grande volverá a construir vivienda pública más de veinte años después. El Ayuntamiento ha anunciado la construcción de seis nuevas viviendas de protección ... oficial (VPO) en régimen de alquiler social, las primeras que se promueven en el municipio en más de 23 años. Este proyecto, considerado histórico en materia de vivienda pública, se desarrollará en dos parcelas de titularidad municipal y supondrá una inversión global de 1,1 millones de euros, financiada por el Patronato Municipal de la Vivienda, la Junta de Andalucía y fondos europeos.

