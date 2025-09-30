Las VPO despiertan del letargo en Alhaurín el Grande: se crearán seis nuevas viviendas sociales

Alhaurín el Grande volverá a construir vivienda pública más de veinte años después. El Ayuntamiento ha anunciado la construcción de seis nuevas viviendas de protección ... oficial (VPO) en régimen de alquiler social, las primeras que se promueven en el municipio en más de 23 años. Este proyecto, considerado histórico en materia de vivienda pública, se desarrollará en dos parcelas de titularidad municipal y supondrá una inversión global de 1,1 millones de euros, financiada por el Patronato Municipal de la Vivienda, la Junta de Andalucía y fondos europeos.

La actuación se enmarca en la estrategia municipal para recuperar la promoción pública de vivienda y ofrecer alternativas reales a las familias que encuentran dificultades para acceder al mercado inmobiliario. La concejala de Obras Públicas, Teresa Sánchez, destacó la importancia de la iniciativa, que calificó como «un paso decisivo para dar soluciones habitacionales a los vecinos que más lo necesitan».

En la Huerta del Jorobado se construirán dos viviendas de tres habitaciones y garaje, con un presupuesto cercano a 400.000 euros. Por su parte, en La Chaparra se levantarán cuatro viviendas más, tres de ellas de dos dormitorios y una adaptada a personas con diversidad funcional, también en régimen de alquiler social, con un coste de casi 700.000 euros.

Reactivación

Sánchez explicó que el proyecto supone la reactivación del Patronato Municipal de la Vivienda, que llevaba más de dos décadas sin desarrollar nuevas promociones. «En esta ocasión se solicitó una subvención procedente de fondos europeos, gestionados a través del Ministerio y la Junta de Andalucía, que financia parte de la construcción», precisó la edil.

Asimismo, la concejala subrayó también la relevancia social del proyecto, que busca dar respuesta a los problemas habitacionales que sufren muchas familias. «Con esta actuación queremos contribuir a facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, en un contexto en el que los precios del mercado dificultan cada vez más esa posibilidad», añadió.

Fuentes municipales recalcan que el Consistorio prevé publicar la licitación de las obras en los próximos días, mientras que los trabajos podrían comenzar en los próximos meses. De este modo, Alhaurín el Grande avanza en la recuperación de la vivienda pública y reafirma su compromiso con el alquiler social y con la protección de las familias con mayores necesidades habitacionales.