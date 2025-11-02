Visita a los columbarios y rezar ante la Virgen vestida de luto en Antequera

Antequera vive el fin de semana de la fiesta de los Santos y Difuntos con visitas al Cementerio Municipal, a los columbarios y asistencia a ... misas por el recuerdo de los que estuvieron. En los últimos años, cada vez es mayor la alternativa de las incineraciones con el depósito de cenizas en columbarios de iglesias.

Así, al ir y venir al campo santo, los columbarios amplían sus horarios para acoger las visitas de los familiares. Las Descalzas, Santa María de Jesús, San Juan o el Loreto son los más frecuentados, donde familiares visitan los restos de sus seres queridos.

Por otra parte, a las misas de domingo, se le suman extraordinarias y la de la propia capilla del Cementerio, notándose el incremento de asistencia a los templos, dedicando las mismas a los que fallecieron.

También, las cofradías han tomado ya como parte fija del calendario, vestir de luto a las imágenes marianas, con el manto negro, a veces con saya negra o blanca, siguiendo a la Soledad de Gaspar Becerra que puso esta tendencia de luto en las advocaciones de la Virgen.