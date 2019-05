Villanova anuncia la ampliación del Centro de Control de Tráfico La medida, que contempla más cámaras, llega en pleno debate sobre la falta de efectivos de la Policía Local en el municipio FERNANDO TORRES Sábado, 4 mayo 2019, 00:03

El actual alcalde de Alhaurín de la Torre y candidato a las próximas elecciones municipales por el Partido Popular, Joaquín Villanova, anunció ayer la ampliación del Centro de Control de Tráfico instalado hace dos años. La propuesta es una de las medidas con las que el regidor quiere mejorar la seguridad vial en el próximo mandato.

El actual Centro de Tráfico, que entró en servicio a principios de 2017, permite visionar en tiempo real la circulación vial en algunas de las principales calles y arterias del casco urbano e intervenir con rapidez en caso de emergencia. El objetivo de esta ampliación es, según informó ayer el regidor, incrementar el espacio de vigilancia con nuevas tele-cámaras como la que se instalaron entonces en la travesía urbana y otras calles más céntricas.

En concreto, la primera fase fueron un total de 13 unidades que transmiten hasta los monitores de la sala de operaciones imágenes de alta resolución en tiempo real. En la siguiente fase se montarán más cámaras en las entradas y salidas de todas las barriadas rurales y en otras zonas de mucho tránsito del casco urbano. El sistema está preparado para asumir el funcionamiento de 2.000 cámaras y 500 equipos remotos, por lo que cualquier ampliación es viable desde el punto de vista técnico.

Este anuncio se produce en pleno debate sobre la falta de efectivos de la Policía Local en el municipio. Los problemas entre la plantilla y la dirección del cuerpo llevaron a la mayoría de los agentes a solicitar formalmente la dimisión del concejal de seguridad, que de hecho no va en las listas del alcalde. Además, la propuesta coincide en el tiempo con una dura crítica por parte del grupo municipal del Partido Socialista, que ayer publicó una lista de proyectos que Villanova no ha terminado, como el nuevo hogar del jubilado o la nueva biblioteca (que está en su fase final). «A escasos 23 días de las elecciones municipales, el alcalde de Alhaurín de la Torre Joaquín Villanova no ha perdido el tiempo para anunciar proyectos que difícilmente verán la luz si corren la misma suerte que aquellos que se prometieron en la campaña electoral de 2015», reza el comunicado.