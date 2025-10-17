Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las señales de la pedanía. SUR

Villafranco, la pedanía de Alhaurín el Grande, pasa a ser oficialmente Villa del Guadalhorce

La publicación en el BOJA hace oficial el cambio de nombre aprobado por el pleno municipal el 1 de agosto en aplicación de la Ley de Memoria Democrática

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alhaurín el Grande

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:53

Comenta

Villafranco del Guadalhorce ya es historia. La conocida pedanía de Alhaurín el Grande pasa a llamarse oficialmente Villa del Guadalhorce tras la publicación este pasado ... jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la resolución que formaliza la retirada del antiguo nombre, considerado contrario a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  3. 3 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  4. 4

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  5. 5 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  6. 6 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  7. 7 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  8. 8 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  9. 9

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  10. 10 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Villafranco, la pedanía de Alhaurín el Grande, pasa a ser oficialmente Villa del Guadalhorce

Villafranco, la pedanía de Alhaurín el Grande, pasa a ser oficialmente Villa del Guadalhorce