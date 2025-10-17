Villafranco, la pedanía de Alhaurín el Grande, pasa a ser oficialmente Villa del Guadalhorce

Villafranco del Guadalhorce ya es historia. La conocida pedanía de Alhaurín el Grande pasa a llamarse oficialmente Villa del Guadalhorce tras la publicación este pasado ... jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la resolución que formaliza la retirada del antiguo nombre, considerado contrario a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática.

Aunque el pleno del Ayuntamiento aprobó la modificación el pasado 1 de agosto por mayoría absoluta, con el voto favorable del equipo de gobierno, la publicación en el BOJA supone el paso definitivo en el proceso administrativo. «El cambio ya se había hecho efectivo tras la aprobación plenaria, pero con su publicación en el BOJA se convierte en completamente oficial», ha confirmado a SUR fuentes municipales. El Ayuntamiento seguirá ahora con el trabajo de adaptación del nuevo nombre en señalética, documentación y registros municipales.

La medida responde al cumplimiento de la normativa estatal en materia de memoria democrática, que obliga a las administraciones a eliminar de los espacios públicos elementos o denominaciones vinculadas al régimen franquista. El antiguo nombre de la pedanía, fundada durante la dictadura, se consideraba en este contexto contrario a la ley.

Polémica

La decisión no ha estado exenta de polémica. Partidos como VOX y el Partido Popular rechazaron el cambio por distintos motivos. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Antonio Jesús Fernández, aseguró que el nombre de Villafranco «no supone exaltación alguna del régimen anterior» y lo atribuyó al hecho de que «en la zona existía desde tiempos remotos una casa conocida como 'la casa de los Franco', donde paraban comerciantes en su ruta hacia el municipio». Fernández denunció además «el intento de borrar la historia local sin pruebas ni consenso vecinal».

Desde el PP también se ha criticado el cambio al considerar que el equipo de gobierno «prioriza gestos simbólicos frente a los problemas reales de los vecinos» y han alertado del coste económico que supondrá la actualización del nombre en toda la documentación oficial.

Situada al norte del municipio y separada del núcleo urbano principal por el río Fahala, la actual Villa del Guadalhorce es una de las zonas con más historia del Valle del Guadalhorce. El cambio de nombre marca el inicio de una nueva etapa para esta barriada alhaurina, que deberá adaptar progresivamente su denominación en cartelería, registros y comunicaciones oficiales.