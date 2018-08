Luz verde para la línea eléctrica del Hospital del Guadalhorce Las obras permitirán que el centro abra por completo tras dos años funcionando sin quirófanos ni área de hospitalización FERNANDO TORRES Málaga Lunes, 6 agosto 2018, 11:58

Tras dos años de atasco burocrático, el laberinto administrativo ha llegado a su fin. El Ayuntamiento de Cártama ha concedido la licencia de obras definitiva a Endesa para que pueda construir la línea eléctrica que dote de potencia suficiente al Hospital del Guadalhorce. Con esta actuación, el centro sanitario podrá abrir al cien por cien de su capacidad, ya que desde 2016 funciona sin quirófanos y sin área de hospitalización por la inestabilidad de la red que alimenta el instrumental. Según han informado a SUR desde el Consistorio cartameño, la licencia se obtuvo el pasado viernes después de que la Junta de Andalucía haya ratificado la modificación del Plan Especial del hospital, aprobada en pleno municipal hace varios meses.

Tan solo falta conocer qué plazos maneja Endesa, titular de la línea eléctrica. La empresa ha defendido en todos los pasos que ha seguido este proceso (enquistado en lo administrativo y lo político y víctima de numerosos baches) que una vez estuvieran todas las licencias sobre la mesa la obra no duraría más de tres meses. Mientras se ha tramitado la parte principal de la intervención, la compañía ha ido avanzando en las zonas donde el tendido no pasa por terrenos sujetos al Plan Especial o que no necesitan de ninguna licencia especial (vías pecuarias, terrenos protegidos o con riesgos de inundabilidad). Se espera que Endesa anuncie este lunes los plazos definitivos del proceso tras haber estudiado lo restante de la obra.

La concesión de la licencia coincidió en la misma semana en la que la Consejería de Salud se comprometió a poner los quirófanos en funcionamiento dos semanas después de que finalicen las obras, uno de los principales puntos más cuestionados por la plataforma ciudadana del hospital y por el Partido Popular de la Diputación de Málaga (que ha colaborado aportando fondos en algunos aspectos del centro). Sostenían que la Junta no tenía fondos para contratar al personal especializado con el que poner en funcionamiento el área de hospitalización, algo que quedó desmentido en una reunión sectorial que tuvo lugar en el propio hospital y al que acudieron representantes tanto de la plataforma como del propio Ayuntamiento de Cártama.

En el 2005 se creó el primer borrador de proyecto, y cuando abrió parcialmente en junio de 2016, el Hospital del Guadalhorce ya llegaba con ocho años de retraso con respecto al plan original. Desde entonces, los quirófanos y la línea eléctrica han sido el punto débil de la comarca, que requiere unas 40.000 intervenciones quirúrgicas al año. Los plazos para llegar al punto que hoy se anuncia han ido saltando de seis meses en seis meses hasta desquiciar a los que defienden la necesidad del hospital. La plataforma anunció hace dos semanas que si el proceso no termina en septiembre, volverán a manifestarse. La duda ahora está en si no habrá un nuevo cambio repentino.