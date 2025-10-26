Vera Cruz de Campillos marca la extraordinaria del Nazareno de Arriba en Antequera

El Nazareno de la Cofradía de Arriba celebró sus 300 años con una procesión extraordinaria en la noche del sábado 25 de octubre en Antequera ... donde la Agrupación Musical Vera Cruz de Campillos exhibió su calidad musical, marcando las mecidas de los hermanacos del titular de la Cofradía del Socorro que procesiona de ordinario en Viernes Santo.

Estrenó el dorado de la canastilla, realizado por Cristina González de Artekira, así como potencias, corona y pectoral, elaborados por el platero José Cantos. Se cumplen 300 años desde que Antonio Ribera lo realizara en 1725 y tras un amplio calendario de actos, la procesión marcaba el punto culmen del año.

La cofradía optó por un recorrido por calles históricas y por su barrio, destacando el paso por el entorno del Arco de los Gigantes (con vistas a las torres iluminadas en la noche) y bajada por calle Nueva con destacado paso bajo el Arco del Nazareno.

Así tras su salida, paso por la estrecha calle Herradores, Arco de los Gigantes, Rastro, Pasillas, Peñuelas, Nueva, San Sebastián, Zapateros, Viento, Caldereros y regreso a su barrio. Se «corrió vega» como en Semana Santa, tradición local de subir las cuestas a trote, en la última parte de la procesión para poder regresar a su templo tras las pinas cuestas y bendecir los campos.

Concluía el tercer centenario que se ha podido celebrar gracias al descubrimiento que realizó en el año 2017, el historiador del Arte Jesús Romero Benítez, tras exponer que Ribera fue quien realizó la imagen titular de la Virgen del Socorro.