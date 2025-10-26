Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vera Cruz de Campillos marca la extraordinaria del Nazareno de Arriba en Antequera

Se celebraron los 300 años de la ejecución de la imagen por Antonio Ribera

Antonio J. Guerrero

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:58

El Nazareno de la Cofradía de Arriba celebró sus 300 años con una procesión extraordinaria en la noche del sábado 25 de octubre en Antequera ... donde la Agrupación Musical Vera Cruz de Campillos exhibió su calidad musical, marcando las mecidas de los hermanacos del titular de la Cofradía del Socorro que procesiona de ordinario en Viernes Santo.

