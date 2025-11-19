Vecinos reclaman más seguridad tras el último accidente mortal en Alhaurín de la Torre

Un vecino de Alhaurín de la Torre falleció, el pasado sábado, en un trágico accidente en la calle Campanario de Retamar. Ocurrió sobre las ... 17.45, en un momento en el que la lluvia era muy intensa, al colisionar frontalmente su coche con otro vehículo que, como explica el concejal de Seguridad, Francisco Javier Sánchez, según las diligencias practicadas para esclarecer lo sucedido, invadió el carril contrario, a pesar de la línea continúa que prohibe la maniobra, para un adelantamiento.

«Es fruto de una temeridad», deja claro el edil, que destaca la labor de la Policía Local en este servicio, al acudir los primeros a la zona para hacerse cargo de la situación. Sin embargo, entre quienes viven en esta parte del casco urbano, la desgracia ha hecho que aumente su preocupación sobre la «excesiva velocidad» por la que se circula tanto por la calle en la que ocurrieron los hechos , como en las del entorno. «Es como si fuera un carril de aceleración para incorporarse a la autovía», lamenta Antonio Jesús que precisa que este barrio está directamente comunicado con la A-404, que enlaza con la A-7.

Hace ya tres años, sostiene, remitió un escrito a la Administración local para dejar constancia del riesgo, un informe que acompañó con las imágenes de un atropello en la esquina de calle Timón y Campanario de Retamar del que fue testigo. Tras el aviso, se procedió al retranqueo de los contenedores, con lo que se ha ganado en visibilidad, pero, a juicio de Elena, habría que ir más lejos para disuadir a los que pisan el acelerador por encima de lo permitido. «Hay un resalto donde estaba el antiguo supermercado y otro un poco más abajo, pero no son suficientes», afirma.

Anabel, otra alhaurina, que también tiene su casa cerca del lugar del accidente mortal, llama la atención sobre la cantidad de tráfico que soportan, sin contar con una red viaria adecuada para ello y también, opina Plácido, habría que mejorar aspectos como la señalización vial. Este malestar ha llegado al Gobierno local, igualmente, por medio del PSOE, con intervenciones del partido en el pleno.

Para el concejal responsable, es un sinsentido que se quiera aprovechar lo ocurrido para criticar la labor municipal en materia de seguridad vial y defiende la ordenación del tráfico en el municipio y la constante labor para introducir mejoras.