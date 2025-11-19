Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Calle Timón, perpendicular a Campanario de Retamar. SUR

Vecinos reclaman más seguridad tras el último accidente mortal en Alhaurín de la Torre

Afloran las quejas sobre la necesidad de medidas para reducir la velocidad en Campanario de Retamar y su entorno; el Ayuntamiento circunscribe lo ocurrido a una acción temeraria y defiende su labor para ordenar el tráfico

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:47

Un vecino de Alhaurín de la Torre falleció, el pasado sábado, en un trágico accidente en la calle Campanario de Retamar. Ocurrió sobre las ... 17.45, en un momento en el que la lluvia era muy intensa, al colisionar frontalmente su coche con otro vehículo que, como explica el concejal de Seguridad, Francisco Javier Sánchez, según las diligencias practicadas para esclarecer lo sucedido, invadió el carril contrario, a pesar de la línea continúa que prohibe la maniobra, para un adelantamiento.

  1. 1 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  2. 2 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  8. 8 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  9. 9

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

