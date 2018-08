Vecinos del Barrio de San Francisco rechazan mantener una reunión con la alcaldesa de Ronda La regulación permanece activa desde el mes de enero. :: maría garcía La regidora socialista, Teresa Valdenebro, propuso a la asociación en el último pleno mantener un encuentro MARÍA GARCIA Jueves, 2 agosto 2018, 00:13

La Asociación de Vecinos del Barrio de San Francisco ha emitido un comunicado en el que se rechaza mantener una reunión con la alcaldesa de la ciudad, la socialista Teresa Valdenebro, después de que esta lo propusiera públicamente en la última sesión plenaria que se desarrolló el pasado lunes.

En el comunicado, el presidente del colectivo, Juan Manuel Ayala, en nombre de la asociación, ha comunicado que no mantendrán ningún encuentro con el equipo de gobierno hasta que no se elimine la regulación del tráfico que afecta desde el pasado mes de enero al eje Puente Nuevo-Calle Armiñán-Cuesta de las Imágenes. Ayala insiste en que «después nos sentamos, no solo conmigo, sino con los ciudadanos de Ronda para que entre todos demos una solución a este grave problema». Una problemática que el presidente ha subrayado que afecta a numerosos vecinos.

Por su parte, la regidora rondeña ha manifestado que «no voy a entrar en dimes y diretes, ni en las formas, ni en que cuando fui a buscar al presidente de la asociación a la salida del pleno ya no estaba», ya que Valdenebro insiste en que «entre todos tenemos que buscar entendimiento y llegar a puntos de encuentros». En este sentido, «estamos abiertos a revisar las medidas que desde un primer momento se mantienen en el decreto que firmé y que hay que adaptarlas al conjunto de la mayoría de los ciudadanos».