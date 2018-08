Vecinos de Alhaurín de la Torre denuncian estar «abandonados» por Correos Lote de cartas con más de un mes de retraso recibido por una vecina de Alhaurín. / Fernando Torres Aseguran recibir cartas y paquetes importantes con «semanas» de retraso. La empresa pide disculpas y dice estar resolviendo el problema FERNANDO TORRES Lunes, 6 agosto 2018, 00:32

Una cita médica, una carta del INEM o una multa. Decenas de vecinos llevan meses experimentando problemas con el reparto de Correos, y dicen sentirse «abandonados». Varios de los afectados están estudiando agruparse en una plataforma vecinal mediante la que ejercer presión y hacerse oír, mientras que algunos de ellos han emprendido una cruzada administrativa armados con reclamaciones y quejas para ir haciendo visible lo que consideran una situación insostenible y que lleva tanto tiempo instaurada en el municipio que el pueblo está resignado y acostumbrado a un servicio deficiente.

Una de las afectadas es Carmen Ramírez, empresaria de la comunicación y habitual de los servicios de paquetería por los servicios que ofrece a sus clientes. Tras llevar semanas esperando un paquete de Amazon «con compromiso de pago de un usuario», decidió poner una queja con la que fue saltando entre mostradores, consiguiendo que Amazon se pusiera de su lado solicitando un informe a la central de Correos tras mantener una «larga discusión» con el responsable de cartería de la localidad. «La sede está a menos de medio kilómetro de donde tengo mi negocio», explica.

Otra afectada, y responsable de la mayor parte de la visibilización del problema por sus quejas, es María Pilar Carvajal. Define la situación de Correos en Alhaurín de la Torre como «un problemón» del que lleva semanas publicando una reclamación diaria en la web de la empresa, así como llamando al servicio de cartería para hacer notar su situación (llevaba tres semanas esperando varias cartas importantes). «Lo he puesto en conocimiento de los partidos políticos y del Ayuntamiento, y cada día recibo muchísimos contactos de vecinos en mi misma situación». María Pilar explica a SUR esta situación justo después de que, por fin, el cartero llegase a su domicilio con «un buen lote de cartas». En esta caso, recibos de junio y julio y una carta «muy importante» del INEM que llega con un retraso «intolerable».

Un vecino de la urbanización Pinos de Alhaurín que prefiere no revelar su identidad, asegura que en esa zona el problema es «histórico» y que no recuerda un solo mes en el que el Correo ordinario llegase en plazo, por lo que todo el mundo vive resignado. «Aquí el correo no llega bien, sin más, y lo sabemos todos».

Correos destaca que Alhaurín presenta grandes dificultades para la correspondencia

Muchos de los que se quejan reciben una respuesta tipificada de Correos en la que piden que los vecinos se comuniquen con el Ayuntamiento para aclarar las direcciones postales «Hasta que no se identifique su vivienda mediante la numeración normalizada que debe otorgar el Ayuntamiento, Correos no puede realizar el reparto a domicilio con las garantías necesarias, ni evitar las devoluciones de algunos envíos», reza la contestación, aunque los afectados y el propio Ayuntamiento, en declaraciones a SUR, aseguran que ni en Pinos ni en ninguna otra zona de las más afectadas tiene «ningún problema»con la numeración de las viviendas.

De hecho, un portavoz de la empresa de mensajería explicó a este periódico que se trata de una anomalía excepcional motivada por el cambio de personal. «Correos pide disculpas por la situación, en unos días estará el servicio normalizado, estas incidencias del reparto en la localidad han sido puntuales, motivadas por la entrada de las nuevas bolsas de contratación, hay personal con poca experiencia en tareas de reparto y que desconocen la zona, se han tomado medidas reforzando la unidad con más empleados y autorizando horas extras en turno tarde».

No obstante, hacen hincapié en la necesidad de mejorar la señalización de las viviendas, especialmente en los diseminados y zonas rurales, y recuerda que Alhaurín de la Torre «presenta grandes dificultades en el correcto direccionamiento de la correspondencia.