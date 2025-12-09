Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El día del intento de desahucio de Fran Custodio, que mostraba una calle Baja completamente llena de vecinos que se movilizaron para frenar la orden judicial. SUR

Varios vecinos de Alameda se ofrecen a comprar la casa de Fran Custodio para evitar su desahucio

La operación cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, que intenta abrir una vía de negociación con el fondo propietario, mientras busca aplazar cualquier nuevo intento de lanzamiento

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alameda

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:11

Han pasado varias semanas, pero Alameda sigue inmersa en un pulso judicial y social para evitar que Fran Custodio, vecino de 64 años con un 93 % de discapacidad, pierda la vivienda en la que nació y ha vivido siempre. ... Tras semanas de tensión y movilización en las calles, la solución más sólida (y por ahora la única viable) viene de la mano de un grupo de particulares del propio municipio, dispuestos a adquirir la casa y cedérsela a este vecino malagueño mientras viva.

