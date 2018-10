Ultimátum de los padres del colegio Romero Robledo a la Junta para que solucione sus carencias

Los padres del colegio público Romero Robledo de Antequera han dado un ultimátum a la Junta de Andalucía: o cumplen las promesas de mejoras de 2011 o protestarán hasta que lo consigan, anunciaba ayer la directiva en la puerta del centro educativo. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio volvió a denunciar el problema diario que tienen sus hijos, no disponen ni de comedor, ni salón de actos para reuniones o representaciones, ni gimnasio ni una entrada accesible al centro para estudiantes de movilidad reducida. El presidente del AMPA, José Ángel Cebrián, junto a la secretaria, María del Mar Alba, y el vicepresidente, Víctor Orozco, explicaron que «es el único colegio público del centro que no tiene ni un salón de actos, ni un salón multiusos que sirva a los niños cuando llueve y no pueden estar en el patio, ni un comedor, lo que dificulta mucho la conciliación familiar».

Desde que en 2011 arrancó la protesta se anunció por parte de Educación que se ampliarían las instalaciones en un solar anexo que fue cedido por el Ayuntamiento, pero en el que solo se colocó un cartel con promesas, sin destinarse un solo euro. «La construcción de este solar facilitaría un salón de usos múltiples y otro acceso a este colegio. Hay una madre en silla de ruedas este año que no puede acceder al colegio por el escalón de la entrada».

«Se nos ha ignorado al cien por cien desde la Junta. Hay sitio para hacer este salón, pero no se nos atiende. Sigue todo en punto muerto. Queremos saber por qué se le niega este derecho a los niños de este colegio. Estamos olvidados», señalaron, al tiempo que lamentaron que el centro pierda cada curso la opción de padres que optan por otros centros equipados antes que este. Familias de los niños del Romero Robledo anuncian que al tener el respaldo de los padres, de la dirección del centro y del Ayuntamiento: «Todos están de acuerdo en que esto tiene que salir adelante. Solo falta que Educación diga algo. Que al menos nos den una contestación razonable. No estamos pidiendo una cosa descabellada».