Hace solo unas semanas, Sonia Delgado volvió a Moncada, Valencia. Esta vez no para enfrentarse al barro ni al caos, sino para recibir una medalla ... que reconoce lo que vivió y lo que entregó durante aquellos días. Cuatro meses después de que la dana arrasara con fuerza varios municipios de la Comunidad Valenciana, los recuerdos siguen latiendo con fuerza en quienes estuvieron en primera línea. La malagueña, voluntaria de Protección Civil en Campillos, fue una de esas personas que dejaron todo para ayudar. Hoy, con la emoción aún presente, comparte un testimonio que es mucho más que una crónica de emergencia: es un relato de humanidad, de compromiso y de una experiencia que, como ella misma dice, marcó un «antes y un después en su vida».

-Regresaba a Moncada más de cuatro meses después. ¿Cómo fue el reencuentro con los compañeros y la participación en el acto de homenaje?

-Fue muy emocionante. Ver a los compañeros con los que compartimos esos días tan duros, reencontrarme con la alcaldesa de Moncada, otros voluntarios… fue como revivirlo todo, pero desde otra perspectiva, más tranquila. Aunque Moncada no fue una de las zonas afectadas, fue el lugar donde nos alojamos y desde donde nos organizábamos, así que volver allí me removió muchos recuerdos. Esta vez pasamos con el coche por las afueras de los municipios donde trabajamos —Paiporta, Catarroja, Alfafar— y sí que se nota un cambio: calles limpias, negocios abiertos… aunque no llegamos a entrar a las zonas más afectadas.

-¿Qué significado tuvo recibir ese galardón?

Para mí fue muy especial, pero lo sentí más como un reconocimiento colectivo que individual. Aunque la medalla lleve mi nombre, representa el esfuerzo de todos los compañeros y agrupaciones de Protección Civil que estuvimos allí. Fue un trabajo de equipo enorme, con voluntarios de toda España. Personalmente, ha sido una experiencia que me marcó. Lo viví como un antes y un después en mi vida.

-¿Qué momento se le ha quedado grabado con más fuerza?

Hay muchos momentos que no se me olvidan, pero uno que siempre me emociona recordar fue cuando una niña, de unos cuatro o cinco años, se me acercó mientras trabajábamos sacando barro de una calle. Me tiró de la chaqueta y, al girarme, pensé que estaba perdida. Pero no, solo vino a darme las gracias. Iba con sus botitas llenas de barro, el pelo sucio… y aun así tuvo ese gesto. Dentro de toda la desgracia, fue un rayo de esperanza.

-¿Y el momento más duro?

Y el momento más duro fue entrar en la zona cero. Lo que vimos allí fue devastador. En la tele parecía grave, pero estar allí, pisando el barro, viendo coches apilados, casas destruidas… fue un golpe muy fuerte. Ahí fue donde más me derrumbé emocionalmente.

-¿Cómo llevó el impacto emocional al regresar a casa?

Me costó mucho. Al volver a Campillos, sentía como si hubiese salido de una pesadilla. No era consciente de todo lo que habíamos vivido hasta que volví a mi entorno. Me ayudó muchísimo hablarlo con mis compañeros, con mi agrupación, con voluntarios de otras zonas. Compartir la experiencia me permitió soltar parte del peso que traía de allí. Fue como una terapia. Por eso digo que esta experiencia me ha cambiado, no solo como voluntaria, también como persona.

-¿Sientes que esta experiencia también te hizo crecer profesionalmente dentro de Protección Civil?

Sí, totalmente. En Valencia no solo ayudábamos a limpiar barro o sacar muebles. Fuimos a escuchar, a abrazar, a sostener.... También ofrecíamos apoyo psicológico a los afectados, los escuchábamos, estábamos con ellos. Esa parte humana fue muy importante. Creo que nuestra presencia también ayudó a calmar. Y eso también nos fortaleció a nosotros.

Ampliar Sonia Delgado recibe el galardón en Moncada, Valencia. SUR

-¿Cree que desde fuera se ha entendido la magnitud de lo ocurrido en Valencia?

Sinceramente, no. Incluso hoy, meses después, creo que mucha gente no es consciente de lo que se vivió. Hay personas que siguen necesitando ayuda psicológica, que perdieron familiares, casas, todo. Y aunque Málaga también ha vivido sus propias dana, lo de Valencia fue muy fuerte. Cada situación tiene su gravedad, pero aquello fue realmente impactante. A veces, ni viéndolo con tus propios ojos te haces a la idea de lo que pasó.

-¿Le gustaría añadir algo más o agradecer a alguien en especial?

Sí, quiero agradecer de corazón a mi alcalde, Daniel Gómez, porque me apoyó desde el primer momento y facilitó todo el papeleo para que pudiera ir. Y, por supuesto, a la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, por su implicación y por organizar el acto de agradecimiento. También quiero aprovechar para pedir a las administraciones públicas que valoren más el trabajo que hacemos en Protección Civil. No estamos solo para cortar calles. Somos un grupo de apoyo en cualquier emergencia, y eso lo demostramos en Valencia, en Málaga y donde haga falta. Cuando la gente nos veía vestidos de naranja, sentían alivio, porque sabían que íbamos a ayudar. Y eso, creo yo, merece ser reconocido.