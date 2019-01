La solidaridad se cuela en la prisión Representantes de la prisión, del Ayuntamiento y las asociaciones de mujeres, en el acto de entrega. / SUR Asociaciones de mujeres donan juguetes para la cárcel de Alhaurín de la Torre. Este gesto se lleva produciendo desde el año 2005 y es ya un clásico en las navidades de la localidad FERNANDO TORRES Viernes, 4 enero 2019, 08:50

Las asociaciones de mujeres de Alhaurín de la Torre han decidido mantenerse fieles a una tradición que este año cumple quince ediciones. Gracias a su tesón, al trabajo de varios meses y a las ganas de colaborar que derrochan los tres colectivos que han participado, los Reyes Magos harán su correspondiente visita al centro penitenciario de Alhaurín de la Torre y las internas podrán entregar a sus hijos un regalo navideño. Un total de 19 presentes para menores de entre 1 y 10 años se colarán el día seis y serán entregados directamente por las madres.

El despacho de Alcaldía fue ayer el escenario del acto de entrega de los regalos, en el que participaron el regidor, Joaquín Villanova; el director la prisión, Andrés Enríquez; las presidentas y componentes de los tres colectivos protagonistas: Abogada Victoria Kent Siano (Luisa Luque); Asociación de Mujeres por Alhaurín de la Torre (María Fernández Bravo) y Asociación Mujeres por la Alegría (vicepresidenta Loli Jiménez, en representación de su presidenta, Pilar Rivero); la concejala de Igualdad, Remedios Cueto y el titular de Bienestar Social, Pablo Montesinos.

Fernández Bravo explicó ayer a SUR que la conexión de la Asociación de Mujeres de Alhaurín de la Torre (AMAT) con las internas de la prisión «viene de largo». Durante el año se celebran varias actividades, como el día mundial contra la violencia de género. «Vamos allí durante un par de horas para hacer talleres y juegos e intentamos que se olviden por un rato de dónde están». La entrega de juguetes es «una extensión» de ese vínculo. Fernández explica que la dirección de la prisión les envía un listado con los niños que participan y sus edades. «Les ponemos etiqueta a los regalos con el nombre y el día seis son las propias madres las que se los dan en mano, porque dejan que sus hijos las visiten».

Fernández explica que todas las participantes en la actividad se sienten «muy bien» al hacer esta actividad, que no requiere de muchos fondos, pero que promueve la empatía. «Cuando vamos a verlas nos da mucha pena, yo soy madre y no me quiero imaginar en una situación así». El hecho de que esas mujeres no puedan salir a comprar los Reyes Magos de sus hijos hace quince años que no es ningún impedimento, por eso las participantes sienten «muchísima satisfacción». «Es una labor de madre, de otro niño, pero el día que vamos a comprar los regalos nos sentimos como una extensión de sus madres».

Durante el acto, el alcalde destacó el importante trabajo que realiza todo el año el Centro Penitenciario con los internos. Agradeció a todos los funcionarios de Instituciones Penitenciarias la gran labor social que desarrollan y quiso dar un significado especial a que este «hermoso gesto navideño» se haga coincidir con el Día de Reyes, por lo cual felicitó directamente a las asociaciones de mujeres. «Es ya un acto que se ha convertido en clásico y que revela el espíritu de solidaridad de los colectivos, que además trabajan durante todo el año y con numerosas personas en riesgo».

Por su parte, Enríquez mostró su gratitud a las asociaciones y recogió el guante del regidor al indicar que el Centro Penitenciario «quiere devolver a la sociedad alhaurina y a las asociaciones en particular tanta dedicación» destinada a los internos e internas «a lo largo de estos años». Esta iniciativa, que comenzó en 2005, es fruto del acuerdo entre ambas entidades tras el Día de la Merced por el que el Área de la Mujer del Consistorio se comprometía a recopilar los obsequios, gracias a la decisiva participación y colaboración de las asociaciones de mujeres, encargadas de adquirir y empaquetar los regalos. Las presidentas de los colectivos insistieron en su compromiso de colaboración para seguir aportando «un granito de arena que contribuye a la felicidad de estas personas», aseguraron de forma conjunta.