Sierra de Yeguas denuncia la anulación del servicio de pediatría Centro de salud de Sierra de Yeguas. :: sur La Junta asegura que la sanidad de la comarca de Antequera seguirá funcionando «con normalidad» y que se trata de un balance efectuado en base a la demanda FERNANDO TORRES Viernes, 12 julio 2019, 00:18

Decenas de vecinos de Sierra de Yeguas se han encontrado con una sorpresa al ir al médico: no hay pediatra. Este servicio en el centro de salud funcionaba hasta ahora durante unos pocos días a la semana, pero los usuarios denuncian que no hay nadie en el pueblo que se pueda hacer cargo de sus hijos y que no les informan de cuándo se restituirá la normalidad. El Ayuntamiento ha emitido un comunicado criticando la situación, suscrito por el alcalde de la localidad, José María González, que denuncia la decisión: «Las zonas rurales, como es el caso de Sierra de Yeguas, no pueden quedarse sin prestarse servicios esenciales para la ciudadanía, y más cuando hablamos de niños y niñas que deben recibir una atención cercana y directa, puesto que normalmente suelen ser un sector poblacional de alto riesgo», señala.

La Junta de Andalucía, preguntada por este periódico a raíz de la denuncia municipal, asegura que la atención sanitaria está «garantizada» en el municipio y en toda la comarca de Antequera. «Seguirá funcionando con normalidad durante los meses de verano, gracias a la planificación de recursos asistenciales que dará total respuesta a cada problema de salud de la ciudadanía, de modo que adecuará los recursos en los centros sanitarios a las demandas de atención». Un portavoz explica que esta organización está basada en el análisis de la demanda y en el balance de la actividad registrada por parte de los usuarios de los distintos centros de salud durante este periodo en concreto.

El alcalde serrano asegura que el Ayuntamiento «no tiene conocimiento de por qué no sé está prestando el servicio». Según su comunicado, en el centro de salud, los profesionales están informando a los usuarios que reclaman asistencia pediátrica de que hasta el mes de octubre no se ofertará el servicio pediátrico. La Junta de Andalucía tacha esta afirmación de incierta. «Está prevista la presencia de un pediatra tres días en semana. Si bien es cierto que existe una falta de pediatras a nivel nacional, no podemos olvidar que la asistencia a los menores está garantizada con la reorganización de agendas y con otros facultativos de atención primaria llegado el caso», concluye el portavoz.

Centro de Campillos

González insiste en que en el centro de salud piden a los usuarios que necesiten este servicio que se dirijan al centro de Campillos. «Desgraciadamente los pueblos somos los que nuevamente salimos perdiendo en el servicio de atención primaria, y encima, desde la Gerencia, ni tan siquiera se nos ha informado de la posible situación que se podía dar».

El alcalde concluye su comunicado en el mismo tono crítico con respecto a la gestión sanitaria: «Nos parece ilógico y nefasto para el servicio de Atención Primaria en la localidad». El regidor solicita en la misiva que se lleven a cabo todas las medidas correctoras que sean necesarias para restablecer el servicio de pediatría durante los meses de verano.