El Sexmo, el arroyo El Cano y el gasto social marcan la hoja de ruta del presupuesto 2026 de Cártama

Cártama ya tiene la aprobación inicial de su Presupuesto General para el ejercicio del año 2026. Así se ha confirmado en el pleno ordinario del ... mes de noviembre, donde los votos favorables del PSOE han sido suficientes para sacar adelante estas cuentas, frente a las abstenciones de los grupos políticos PP, Ciudadanos, Vox y el edil no adscrito. Un plan presupuestario que refleja novedades tanto en las políticas sociales como en materia de inversiones, especialmente en la ampliación del depósito de agua en la barriada de El Sexmo o las actuaciones en el arroyo El Cano.

La cifra de este nuevo presupuesto municipal asciende en comparación con el año pasado, casi rozando la barrera de los 30 millones de euros, situándose exactamente en 29,6 millones. En el capítulo de las políticas sociales se destinará más del 10 % de las cuentas a esta área, donde el Ayuntamiento ha recalcado que busca «potenciar la agenda social del municipio». Concretamente, estos 3,2 millones de euros irán destinados a programas que garantizan la atención, el acompañamiento y el bienestar de quienes más lo necesitan.

Entre estos programas se encuentran la prestación de ayuda a domicilio, los planes concertados, el tratamiento familiar con menores, la atención a la mujer a través del CMIM (Centro Municipal de Información a la Mujer), plazas concertadas en centros de día, atenciones benéficas diversas o acciones para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad. En la misma línea, y con casi 200.000 euros del presupuesto, se contemplan subvenciones para distintas asociaciones de la localidad que trabajan en proyectos culturales, sociales o deportivos.

Las inversiones, otro de los capítulos importantes de estas cuentas municipales, superarán los 2 millones de euros, lo que corresponde a casi un 8 % del total. Entre los apartados más destacados se encuentran una partida de 234.000 euros para ampliar el depósito de agua de El Sexmo, además de otros 240.000 euros para actuaciones en la desembocadura del arroyo El Cano. La renovación del césped del campo de fútbol de Cártama Pueblo y del pavimento de las pistas de tenis de Estación de Cártama (290.000 euros), la mejora de la calle Marbella (110.000 euros) o la remodelación del parque infantil Los Naranjos de Estación de Cártama (80.000 euros) son otras de las inversiones que se llevarán a cabo.

Los gastos

En cuanto a los gastos, el capítulo 1 (personal), con más de 9 millones de euros, supone el 31,62 % del total. Por otro lado, los gastos corrientes en bienes y servicios (alumbrado, limpieza, basura, suministros, entre otros) ascienden a más de 10,2 millones de euros. Asimismo, en lo referente a las aportaciones municipales para el Consorcio de Transporte, el Consorcio de Residuos y el Consorcio de Bomberos, estas superan los 3,3 millones de euros, una cuantía que representa el 11,16 % del presupuesto municipal.

Con estos datos sobre la mesa, el alcalde de la localidad, Jorge Gallardo, ha realizado una valoración en la que ha recalcado que estas cuentas se ajustan a la realidad del Consistorio y se basan en la prudencia financiera, marcada por el equilibrio entre ingresos y gastos. Además, Gallardo ha puntualizado que dicho presupuesto busca hacer de Cártama un municipio «con mayores servicios, más infraestructuras y más calidad de vida para su población».

En la misma línea, la concejala de Hacienda de la localidad del Guadalhorce, Toñi Sánchez, ha dejado claro que con las cuentas presentadas se pretende avanzar en «la calidad de los servicios que se prestan a la población, se aporta solidez y estabilidad y convierten al Ayuntamiento y sus cuentas en una institución solvente y rigurosa en el marco económico presupuestario».

Por otra parte, Sánchez ha resaltado que se continúa con la idea del «control del gasto y la prudencia en los ingresos». Esto, según puntualizó la edil, ha permitido consolidar una situación económica saneada y ha hecho posible afrontar nuevos proyectos y mantener el equilibrio sin comprometer la estabilidad financiera de la localidad: «Estos presupuestos llegan sin presión fiscal, al no considerar una subida de impuestos», explicó.

Sánchez ha indicado además que el Consistorio, por su tamaño y características, no tiene obligación de dotar el Fondo de Contingencia; sin embargo, desde hace varios años se viene haciendo, ya que se estima muy conveniente, puesto que su finalidad es atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Así, para el ejercicio de 2026, este fondo contará con 345.377 euros.