Seis años de cárcel para el maestro que grabó vídeos eróticos con niñas en Antequera El fiscal, que inicialmente pedía para él casi 29 años, se ha mostrado a favor de que se suspenda su ingreso en prisión, ya que se le ha impuesto una década de libertad vigilada JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Martes, 26 marzo 2019, 01:03

Se enfrentaba a una petición de pena de casi 29 años de cárcel, que al final la condena se han quedado reducida a una quinta parte y puede que ni vuelva a pisar una prisión, al menos por esta causa. El maestro detenido en 2014 en Antequera por abusos a niñas, a las que llegó a grabar en vídeo que él también protagonizaba, ha reconocido los hechos y se ha conformado con el relato de la acusación, lo que le ha supuesto una rebaja muy considerable de la condena. La sentencia, dictada ayer 'in voce' en la Sala, le impone una pena de seis años y tres meses de cárcel y otros 10 en régimen de libertad vigilada, según confirmaron a SUR fuentes judiciales.

Los hechos que ayer iban a juzgarse empezaron a descubrirse la tarde del 25 de enero de 2014, cuando el maestro, destinado entonces en Antequera, se presentó en el domicilio de un menor de 14 años. Al parecer, le dijo a la madre de éste que le traía unos libros y unas fotografías del Ché Guevara. Con esa excusa, el acusado entró en el cuarto junto al menor, introdujo un pen drive en su ordenador y creó una carpeta en la que volcó fotos y vídeos de niñas desnudas, y le pidió que no dijera nada a sus padres. Cuando el maestro se fue, la mujer fue a ver a su hijo, al que halló con «la cara muy roja, aturdido y asustado», apunta el Ministerio Público. El adolescente le enseñó a su madre lo que le había traído el docente. Ella comprobó que se trataba de imágenes donde se apreciaba a menores de edad «en actitud pornográfica, desnudos y masturbándose». Su preocupación aumentó aún más cuando vio, entre las fotos, las de la hija (de 15 años) de una amiga. Se lo contó a esta madre, quien comprobó que el acusado se hizo pasar por menor para acceder al perfil de Tuenti de su hija.

El 26 de enero de 2014, las dos mujeres presentaron una denuncia en la comisaría de Antequera contra el docente, que fue detenido. Al día siguiente, la policía registró su domicilio. En un ordenador clónico del sospechoso, los investigadores encontraron un archivo de vídeo con el nombre de una menor. En las imágenes, se observa al acusado junto a la víctima, una niña de 12 años que lleva puesto un antifaz, en un «juego sexual» en el que le realiza diversas tocamientos. En otro disco duro, los agentes hallaron 17 vídeos con menores desnudos manteniendo sexo explícito. Entre ellos, los investigadores destacaron tres archivos en los que se ve al acusado junto a distintas adolescentes, todas con antifaz, en distintas escenas y comportamientos de carácter sexual.

Aparte de todo lo anterior, en una memoria USB, los policías detectaron vídeos pedófilos e imágenes de menores posando «pornográficas, obtenidas de las redes sociales».

Los policías identificaron también a otra madre quien, según declaró, contrató al docente para que diera clases a su hija de 11 años. Un día, «estando solo con la menor –en el domicilio de la familia– y guiado por el mismo ánimo lúbrico», cerró la puerta, apagó las luces, le puso un antifaz a la cría y la tumbó en el sofá, «de la manera que se observa en los vídeos», «y le masajeó primero las piernas y luego los brazos», siempre según el fiscal. Cuando la menor se lo contó a su madre, el acusado alegó que se trataba de una técnica de relajación.

Por estos hechos, el fiscal formuló escrito de acusación en el que pedía 28 años y 10 meses, pero finalmente ha tenido en cuenta el arrepentimiento mostrado por el acusado, su confesión y la conducta que ha mantenido desde entonces, ya que ha dejado de trabajar en oficios relacionados con menores y se ha sometido voluntariamente a un tratamiento. La Fiscalía no sólo ha valorado esta conducta del procesado, sino también que ha abonado la indemnización a los perjudicados y además la acusación particular, que representaba a tres menores, se ha retirado. De hecho, el fiscal se mostrado a favor de suspenderle la pena de seis años –como pedía su defensa, teniendo en cuenta que estuvo preso 14 meses–, aunque el tribunal no ha tomado aún una decisión al respecto.