San Benedetto llega a Villanueva del Trabuco: una inversión de 9,4 millones que generará 30 empleos

La empresa de agua mineral San Benedetto ha iniciado la construcción de un nuevo centro logístico en el Polígono Industrial El Polear, en Villanueva del ... Trabuco. El proyecto cuenta con una inversión de 9,4 millones de euros, un plazo de ejecución de nueve meses y la creación prevista de 30 puestos de trabajo. Las instalaciones se levantarán sobre una parcela de 23.000 metros cuadrados y formarán parte de la estrategia de expansión de la compañía en Andalucía. La jornada de este viernes marcó el comienzo oficial de las obras con el tradicional acto de colocación de la primera piedra.

9,4 millones de euros de inversión

El inicio del proyecto reunió a representantes de distintas administraciones. Asistieron la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas; el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Juan Rosas; y el CEO de Agua Mineral San Benedetto, Riccardo Cianfanelli. También participó el alcalde de Villanueva del Trabuco, José Luis Gallardo Bolaños, acompañado por el equipo de gobierno municipal, así como responsables de la EUCC Parque Empresarial El Polear y el director técnico de la obra. La presencia de autoridades reflejó el interés institucional en el desarrollo del polígono industrial.

El acto se celebró en el propio solar donde se levantará el futuro centro logístico, en una zona que el Ayuntamiento considera estratégica por su ubicación en el eje central de Andalucía. Según la información facilitada, el Polígono El Polear se ha consolidado como un espacio atractivo para la implantación de nuevas actividades, especialmente aquellas relacionadas con la logística y la distribución. La construcción de estas instalaciones supone la incorporación de una empresa de alcance internacional al entorno industrial del municipio.

Marco fiscal más favorable

Durante el acto, la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, situó este proyecto dentro del contexto de medidas orientadas a la simplificación administrativa y a un marco fiscal considerado más favorable para la actividad empresarial. Navarro afirmó que «estas políticas han contribuido a atraer proyectos que buscan un entorno operativo estable y con capacidad para acoger nuevas inversiones». Según explicó, la llegada de empresas como San Benedetto se enmarca en esa línea de trabajo impulsada desde la administración autonómica.

«Estas políticas han contribuido a atraer proyectos que buscan un entorno operativo estable y con capacidad para acoger nuevas inversiones», recalcó Navarro

Asimismo, Navarro añadió que este tipo de iniciativas puede favorecer la actividad económica en municipios del interior de la provincia. Señaló que la implantación de proyectos industriales contribuye a generar empleo y a fijar población en áreas rurales, donde tradicionalmente se registra un mayor riesgo de despoblamiento. La delegada destacó igualmente el papel de la Agencia Andalucía Trade en el acompañamiento a proyectos empresariales que valoran establecerse en la provincia y en la facilitación de sus trámites.

El alcalde de Villanueva del Trabuco, José Luis Gallardo Bolaños, valoró la llegada de San Benedetto al Polígono El Polear como un paso destacado dentro del desarrollo industrial del municipio. Según señaló, el área empresarial continúa ampliando su actividad con la implantación de nuevas compañías. Gallardo subrayó que este tipo de proyectos permite reforzar el tejido económico local y ampliar las oportunidades de empleo, aspectos que considera prioritarios para el municipio.

Por parte de la empresa, el CEO Riccardo Cianfanelli participó en la jornada junto a los responsables técnicos del proyecto. Según la información trasladada en el acto, el centro logístico estará destinado al almacenamiento y distribución de agua mineral y bebidas gaseosas. La obra forma parte del plan de expansión de San Benedetto en Andalucía, donde prevé reforzar su capacidad de distribución. La ejecución de las instalaciones se llevará a cabo durante los próximos meses y, una vez finalizada, permitirá poner en marcha la actividad prevista en el municipio.