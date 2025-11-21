Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades e integrantes del proyecto durante el acto de colocación de la primera piedra. SUR

San Benedetto llega a Villanueva del Trabuco: una inversión de 9,4 millones que generará 30 empleos

La empresa de agua mineral impulsa un nuevo centro logístico en el Polígono Industrial El Polear, cuya construcción se completará en un plazo de nueve meses

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Villanueva del Trabuco

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

La empresa de agua mineral San Benedetto ha iniciado la construcción de un nuevo centro logístico en el Polígono Industrial El Polear, en Villanueva del ... Trabuco. El proyecto cuenta con una inversión de 9,4 millones de euros, un plazo de ejecución de nueve meses y la creación prevista de 30 puestos de trabajo. Las instalaciones se levantarán sobre una parcela de 23.000 metros cuadrados y formarán parte de la estrategia de expansión de la compañía en Andalucía. La jornada de este viernes marcó el comienzo oficial de las obras con el tradicional acto de colocación de la primera piedra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  7. 7 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  8. 8 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  9. 9 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  10. 10

    La falta de personal retrasa hasta dos meses los resultados de las biopsias en el Hospital Regional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur San Benedetto llega a Villanueva del Trabuco: una inversión de 9,4 millones que generará 30 empleos

San Benedetto llega a Villanueva del Trabuco: una inversión de 9,4 millones que generará 30 empleos