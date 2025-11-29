Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El fotógrafo Nono García ha realizado la fotografía del Cartel de la Navidad A.J.G.

La saga de Indiana Jones acapara la campaña de Navidad en Antequera

El alumbrado se encenderá el viernes 5 en la plaza de San Sebastián

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:54

La Navidad en Antequera comenzará el próximo viernes 5 de diciembre a las 19 horas en la plaza de San Sebastián con el encendido del ... alumbrado extraordinario. Una campaña que tendrá a Indiana Jones y a Barbie como atractivos de exposiciones, el teatro 'Belén, la historia del origen que cambió la fe' y la exposición de Belenes en Santa Clara como ejes del intenso mes festivo.

