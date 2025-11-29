La saga de Indiana Jones acapara la campaña de Navidad en Antequera

La Navidad en Antequera comenzará el próximo viernes 5 de diciembre a las 19 horas en la plaza de San Sebastián con el encendido del ... alumbrado extraordinario. Una campaña que tendrá a Indiana Jones y a Barbie como atractivos de exposiciones, el teatro 'Belén, la historia del origen que cambió la fe' y la exposición de Belenes en Santa Clara como ejes del intenso mes festivo.

Santa María acogerá la exposición 'En busca de los tesoros perdidos', inspirada en Indiana Jones. Abre del 5 de diciembre al 6 de enero con el precio de 4 euros para adultos, niños de 4 a 12 y mayores de 65 años a 3 euros, y menores de 3 años, gratis. Mientras que la Sala de Exposiciones Antonio Montiel del Ayuntamiento de Antequera acogerá 'Barbie y el Arte' con una muestra de coleccionismo. Entrada gratuita del 5 de diciembre al 6 de enero.

Santa Clara mostrará el 'Belén Municipal y dioramas de la Asociación Belenista Noche de Paz' donde se recorrerá la esencia de la Navidad, con un viaje al centro de la fe que nos hará reflexionar. Entrada gratuita del 5 de diciembre al 5 de enero. El 26 de diciembre se abrirán los aposentos reales que pedirá el donativo de 1 euro para el colectivo CIDE Emergencias en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas hasta el 5 de enero, cerrado los días 31 de diciembre y 1 de enero.

El Paseo Real ofrecerá atracciones infantiles desde el 5 de diciembre al 6 de enero con descuentos si presentan vales de descuento de la ACIA

El Paseo Real ofrecerá atracciones infantiles desde el 5 de diciembre al 6 de enero con descuentos si presentan vales de descuento de la ACIA. La sede del colectivo de belenistas participa doblemente, también con su exposición belenista en la calle Juan Adame, del 15 de diciembre al 4 de enero.

Habrá tren navideño, del 15 de diciembre al 5 de enero, de 11 a 14 y de 16 a 21 horas. El precio por persona-viaje será de 1 euro. Desde Plaza Castilla. La Casa de la Juventud tendrá su pasaje de la Navidad del 19 de diciembre al 5 de enero.

Representación teatral

El Pregón de la Navidad y Presentación del Cartel será el sábado 13 de diciembre a las 19 horas en San Juan de Dios. Antonio García Arjona pregonará y Antonio Sarmiento será el autor del Cartel. Encarni Navarro protagonizará la Zambombá en el Coso Viejo el sábado 20 de diciembre a partir de las 18 horas.

Ese mismo 20 de diciembre se abrirá la representación teatral 'Belén, la historia del origen que cambió la fe' a cargo de El Hijo del Hombre. Será en la iglesia de San Juan de Dios, habiendo pases cada hora, comenzando a las 16 horas y siendo el último a las 19 horas. Su precio de adultos es de 6 euros y niños de 7 a 14 años, 3 euros. Esta representación se volverá a repetir durante más días, en concreto el lunes 22, martes 23, viernes 26, sábado 27, domingo 28, lunes 29 y martes 30 de diciembre, así como el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero.

El sábado 20, habrá teatro familiar con una adaptación de 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens en el salón de actos del Conjunto de los Dólmenes a las 18,30 horas. Y completando esa jornada, Concierto de Navidad de la Coral Ciudad de Antequera a las 19 horas en la iglesia de San Francisco.

Zambomba Flamenca

Habrá una nueva Zambomba Flamenca en el Centro Solar Michael Hoskin en el Conjunto Dolménico el domingo 28 de diciembre a las 12,30 horas. La fiesta Pre-Nochevieja sin alcohol para jóvenes de 12 a 17 años será en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros el martes 30 de diciembre a las 21 horas; y la San Silvestre que llega a su decimosegunda edición de nuevo el mismo 31 de diciembre a partir de las 16,30 horas desde el Coso Viejo.

El sábado 3 de enero la Coral María Inmaculada ofrecerá su Concierto de Navidad a las 20 horas en la iglesia de la Trinidad. Y para cerrar los últimos días con la gran visita esperada, el domingo 4 de enero el Heraldo Real, el 5 de enero la llegada de los Reyes Magos con el saludo desde el Ayuntamiento y la Gran Cabalgata por la tarde en su recorrido habitual desde las 18 horas.

El alcalde Manuel Barón destaca la aportación de Nono García con la fotografía del Cartel de Navidad que recoge la iluminación de la calle Infante don Fernando, así como la contribución de la ACIA en el plano comercial. Y la teniente de alcalde Ana Cebrián amplió que serán 101 arcos, 40 farolas, 20 guirnaldas led con adornos de colores que iluminarán también el día con la luz del sol. La teniente de alcalde destaca el amplio programa que se hará ampliando con más detalles en los próximos días antes del inicio.