«Tuve que sacar la manguera a tirones al ver que las llamas tenían casi tres metros de alto» Yoni Su, con la manguera con la que logró combatir el fuego. / A. J. G. Un comerciante logra frenar con su propio equipo el fuego desatado junto a un supermercado y una urbanización mientras llegaban los bomberos en Antequera ANTONIO J. GUERRERO Lunes, 30 julio 2018, 00:34

Mientras que el Consorcio de Bomberos de la Diputación inicia la construcción del prometido retén de bomberos en el caso urbano, Antequera se ha de encomendar a sus particulares ángeles de la guarda como ha ocurrido en varios episodios registrados en los últimos tiempos. El más reciente tuvo lugar en la urbanización de las Albarizas el lunes 23. El conato no pasó a mayores gracias a la intervención de Yoni Su, un comerciante que regenta un establecimiento en la ciudad, justo a la espaldas del supermercado donde se produjo el suceso.

«El incendio fue el lunes sobre las cinco y media de la tarde, más o menos», explica, tras ser alertado de que había un fuego en el tejado colindante a su tienda, donde se encuentra un supermercado Lidl. Inmediatamente dieron aviso a Policía Local y Bomberos. Los primeros llegaron «en un minuto», ya que están patrullando por las calles, mientras que los segundos «tardaron quince», sostiene. Los bomberos en Antequera tienen su sede en un recinto comarcal en el cruce de las autovías andaluzas, y no están presentes en el casco urbano, como se prometió desde los años 90, por lo precisan un mínimo de 10 minutos más en sus desplazamientos.

Ante la alarmante situación, «lo primero que hice es ver dónde había ocurrido. Las llamas tenían casi tres metros de alto. En un momento pensé dónde podía haber agua y cogí la manguera contra incendios del negocio y la saqué a tirones». El fuego se originó en un pequeño pasillo inaccesible entre la urbanización y el tejado del supermercado y del que algunos vecinos apuntan que se tira basura, bolsas o incluso colillas, sin control alguno. Por ello, temían que algún día hubiera que lamentar alguna desgracia.

«Aparte del tejado hay otro más alto», explica Yoni, no pudiendo acceder directamente a la zona de las llamas, por lo que nos cuenta que los vecinos, desde las plantas más altas, le iban indicando dónde estaba el fuego para que apuntase con la manguera: «Me fueron diciendo porque yo no veía en qué sitio estaba. Salía el humo muy negro y pudo haber quemado toldos y todo».

Pese a ello, no quiere que todos los méritos recaigan para él y recalca que todo salió bien «gracias a Policía Local, vecinos y nosotros. Todos ayudamos». Minutos después, los bomberos extinguieron por completo el incendio y despejaron el lugar del siniestro, que no tuvo más consecuencias que la quema de matorrales y basura y el susto que quedó en anécdota gracias a la colaboración ciudadana. No es la primera vez que Yoni participa en la extinción de un fuego. Él mismo cuenta que hace dos años, mientras se celebraba la Feria de Antequera, un vecino que disfrutaba de ella se fue de casa dejándose la hornilla encendida. Varias personas, alertadas porque estaba comenzando a salir humo por la ventana, avisaron a Yoni para que facilitase una escalera de gran tamaño que ayudase a subir al piso.

Por los hechos, parece quedar patente que la valentía y el modesto equipo de este bombero improvisado en sus dos actuaciones contra el fuego no tienen precio y sí un gran valor social, por haber evitado lo que podría haber sido una tragedia.