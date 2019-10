SUR Ronda Luz verde a un proyecto para investigar la Mina Entrada al monumento. / V. M. Se prevé ampliar, con nuevas intervenciones sobre espacios ocultos, la infraestructura, de origen árabe y excavada en la pared del Tajo para captar agua, en la Casa del Rey Moro, fue declarada BIC en 1943 VANESSA MELGAR Lunes, 7 octubre 2019, 15:05

La consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a un proyecto que prevé investigar la Mina, una infraestructura de origen árabe excavada en la piedra del Tajo de Ronda para captar agua desde el fondo de la garganta, desde el río Guadalevín. Ésta consta de más de 200 peldaños y es visitada a diario por decenas de turistas. Es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1943 y se enclava en los jardines de la Casa del Rey Moro, también dentro de dicha protección. El inmueble es propiedad de una empresario alemán, que lo adquirió con la intención de poner en marcha un hotel, iniciativa que se frenó.

Para la Mina, el proyecto en cuestión, promovido por la propiedad, pretende ampliar el espacio visitable y sacar a la luz enigmas en torno a esta infraestructura. Cuenta con un equipo de expertos integrado por Alfonso Jiménez, arquitecto, catedrático de Arquitectura y conservador de la catedral de Sevilla hasta 2014; Antonio Almagro, arquitecto, profesor investigador del CSIC en la Universidad de Granada (UGR) y Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2016; Fernando Amores, arqueólogo, profesor en la Universidad de Sevilla (USE) y ex director del Conjunto Romano de Itálica; Álvaro Jiménez, arqueólogo e investigador; y Francisco Pinto, arquitecto y profesor en la USE.

El objetivo de este proyecto, según dijeron desde Cultura, es «profundizar en su conocimiento desde el punto de vista arqueológico y potenciar así su puesta en valor». Se desarrollarán un análisis topográfico, arqueológico y arquitectónico de este monumento, que tenía también fines defensivos, y que se encuentra en un excelente estado de conservación y es único por sus características en España.

El plazo de desarrollo de esta actuación será de cuatro años y se prevé que sea compatible con las visitas a la Mina. Sus promotores explicaron que los trabajos se convertirán en un aliciente más en este sentido para el visitante. La intención es sacar a la luz espacios ocultos como una noria.